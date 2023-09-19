【林作被捕】裕美送叉燒飯透露林作情況　莊思敏以6個字回應JPEX風波

▲ 事件真係好嚴重。

虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙事件，警方拘捕4男2女，涉嫌「串謀詐騙」，正被扣留調查，據了解包括網絡紅人林作及陳怡。截至昨日下午，警方接獲1,408人就事件報案，涉及金額約10億元。

【林作被捕】林作是非多黑運纏身 棄大律師身份轉行發展多多

透露男友最新情況

對於林作被捕，女友裕美昨日回覆傳媒表示不太擔心，更認為刻下最緊要stand by，有甚麼可以做的就即刻做。

在晚上9時許裕美由男友人陪同，並攜飯盒到報案室由人員轉交與林作，裕美表示「佢想食叉燒飯，佢依家情況幾好！」亦指現在是律師通知她最新消息，由於林作母親不在港，她須致電林母交代現時情況。

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莊思敏回應風波

至於有份投資JPEX的莊思敏，近日出席慈善晚宴時，向傳媒承認是苦主之一，牽涉金額約50萬元。

但由於她將離港飛往馬來西亞，因此未有到警署報案，等待多一個星期，靜觀其變再作打算。

不過昨日傍晚時份，有傳媒稱「警方本來亦鎖定另一娛圈人士，但該人因不在港，未能進行拘捕。」引來網民紛紛討論，認為莊思敏的嫌疑最大，指她曾開群組叫人入金。

不過，莊思敏向傳媒稱未收到有關通知，並以不在港為由，表示沒有回應，晚上她再在限時動態出帖文說︰「Family time，需要找我的可以繼續找我。」

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