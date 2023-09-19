【DSE】內地生裸考DSE中英文輕鬆奪5*　諷香港考試程度淺︰我是零基礎

▲ 內地生裸考DSE中英文輕鬆奪5*，暗諷香港考試程度淺。

本港學生面對中六應考的中學文憑試（DSE）不敢鬆懈，因為公開試成績直接影響進入大學的機會及選科。近日有內地生在社交平台指出，自己毫無準備下裸考DSE，結果中英文科都輕鬆考獲5*，暗諷香港考試程度淺。

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內地生滿意DSE成績

該名內地生於「小紅書」以「內地生裸考dse考了這個分數」為題發帖，直言對成績感到「滿意滿意」。他公開了自己DSE部分成績，可見應為中文及英文科分別總成績為5*，而兩科的細分有4、5及5*不等。他表示︰

我是零基礎沒上課，突然決定報名，然後也沒啥準備就去考了，純純裸考。

內地生沒有溫書準備也考得以上成績，暗諷香港考試程度淺易。他指其他科目「考得稀爛」就不公開了，但自豪稱「英語和語文還是大大的好」。他還提及如果內地家長和小孩有疑問的話，可以來問她，表明「我收生」︰

如果有需要提高英語口語聽力和語文閱讀寫作各類的都可以來找我。

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有網民讚賞他聰明，表示「太厲害了，先不說難度，光寫卷速度能趕上就已經好好」、「（考入）港大穩了」、「DSE對於深圳重點中學高中生來說很簡單」。不過，也有網民質疑「沒有溫習的話，你中文卷三會有4嗎？」、「你怎樣知道格式的？」而內地生則回覆「我們也學過寫應用文，格式還是大同小異的」。有網民認為，「這樣子會給人一種錯覺好像DSE很簡單」。

今年誕生4名DSE狀元

事實上DSE容易嗎？以今年DSE為例，根據香港考試及評核局（考評局）早前公布，考獲7科5**的狀元僅4人，成為歷屆狀元人數最少的一年。而考獲6科5**的榜眼有18人；考獲5科5**的探花則有40人。

2024年文憑試即日起接受學校考生及自修生報名，截至日期為10月5日。 學校考生須經由學校報考文憑試 ；自修生則須透過香港中學文憑考試網上服務的報名系統提交申請，不接受任何表格形式申請。

考評局表示，9月份報名可供報考的科目包括23科高中科目及52科應用學習科目，有關科目經教育局批核，只供學校考生報名。6月份報名有關丙類科目今年11月考試已經截止。考評局又提醒，在同一考試年度內，考生最多只可報考8科，包括任何甲類、乙類及丙類科目。

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責任編輯︰王明芳