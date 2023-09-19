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【食不安心】港島食燒肉放題油甘魚驚見大量寄生蟲 港婦：口裏面啖魚立即吐出嚟

食用安全 10:55 2023/09/19

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不少港人愛食燒肉，不過有夫婦近日在網上分享恐怖經歷，指他們幫襯港島一間餐廳的燒肉放題，結果竟在油甘魚內發現大量寄生蟲，而侍應的回應更是涉嫌推卸責任，令不少網民呼籲事主向食環署舉報。

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事主昨（18日）在Facebook群組「太古社區關注組專線」發文，表示她與丈夫一同到港島一間食肆吃燒肉放題，兩人皆選擇了要價318元的美國牛肉套餐，不過她就指能看得出用料非常普通，甚至可謂強差人意。期間事主點了一客「西京油甘魚」，她指燒之前已覺得「個樣麻麻唔太新鮮」，不過當時並未多家理會。燒完後與丈夫一人一半分享，吃了一口感覺到有腥味，而丈夫此時亦在肉中發現一條「好似蟲嘅物體」，之後更發現魚肉內藏有大量已經隨魚肉一同煮熟的寄生蟲，事主形容「嚇到我口裏面嗰啖魚立即吐埋出嚟」。

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他們隨即向侍應反映問題，但對方僅回應指屬來貨問題，餐廳無法控制，並提出為事主夫婦換魚。事主拒絕，最後埋單700元。

帖文發布後引來大量網民留言，不少人認為事主太過好人，應該要向食環署舉報涉事餐廳，「你有單，又有相，可以報食環」、「嚇死人咩！應該報食環！」，另外亦有人分享相同經歷，指出餐廳實為慣犯，「幾個月前食過又係有蟲，個侍應又係話來貨問題，唔關佢事」。

更多網民留言請睇：

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責任編輯：羅嘉欣

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