【O camp性侵】涉大學迎新營非禮及窺淫案　28歲男高院申保釋被拒

▲ 高等法院（資料圖片）

28歲男子涉在大學迎新營及私家車內偷拍及非禮女生，被控窺淫及非禮共3罪，案件早前已提堂，被告須還押候訊。被告今於高等法院（19日）申請保釋，被告沒有代表律師，暫委法官聽取其陳詞後，拒絕申請。

被告代號為Y.L.H.，被控1項窺淫及2項非禮罪。被告今沒有律師代表，暫委法官聽取其陳詞後，拒絕申請。

窺淫罪指，被告在2023年8月28日在大嶼山一度假村某室暗中觀察X，而X所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及X處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，而被告不理會個人X是否同意被觀察。

另2項非禮罪則指，被告分別在2023年8月23日及27日，在新界某地方路邊的一輛私家車內非禮Z；及在同上度假村某室非禮Y。案件押後11月3日於屯門裁判法院再提堂。

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記者：林育慧