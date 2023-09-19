【JPEX案】證監會及警方下午見記者交代詳情　李家超：政府要確保有效監管制度保障投資者

▲ 行政長官李家超。（林宇翔攝）

行政長官李家超今日（19日）出席行會前見記者。李家超表示，非常關注虛擬資產交易平台JPEX所涉及的案件，證監會已在上星期將案件轉介至警方，警方昨日亦已採取拘捕行動。李家超指，已要求證監會及警方在今日下午會見傳媒講解事件。

李家超稱，就虛擬資產發展，政府政策是要有一個有效的監管制度保障投資者。第二，有關資訊發放要公開透明。第三，要重視及推行投資者教育，確保公眾充份掌握資產的風險及運作情況。

李家超指，JPEX案涉及欺詐成份，反映監管的重要性。第二，必須投資在受監管有牌的交易平台重要性。第三，個人對虛擬資產認識及風險的重要性。他表示，目前的發牌制度便是要做到這一點，保障投資者。

他稱，證監會會監察市場變化及發展，確保投資者利益受到充份保障。政府亦會大力推動投資者教育，尤其是必須投資在受監管有牌照的交易平台之上，才可進行投資。

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記者：黃穎津