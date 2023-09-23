【兒童飲食】從小愛吃1類食物　醫生警告：成年後患鼻咽癌風險高7倍

▲ 醫生警告吃鹹魚等醃漬食物，患鼻咽癌風險高7倍。（iStock圖片）

為兒童選擇食物時要注意！台灣有醫生提醒，若年幼時經常食用鹹魚、泡菜、榨菜、醃蘿蔔等醃漬食物，長大後罹患鼻咽癌的風險會比一般人多七倍。如果出現無故流鼻血、持久鼻塞等情況，應及早求醫以排除患癌的可能。

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綜合媒體報道，台灣大學醫學院耳鼻喉科教授婁培人在節目《健康2.0》指，基因遺傳、EB病毒（第四型人類皰疹病毒）感染，及吃醃漬食物是誘發鼻咽癌的三大主因，「除了醬菜、菜脯、泡菜、榨菜、醃蘿蔔，還有鹹魚，如果經常及大量食用，患上鼻咽癌機率會增加非常多」。

醃漬食物是容易致癌，因新鮮的食物經由鹽漬、醃製加工後，會產生大量的亞硝酸鹽，長期且過量吃此類食物時，亞硝酸鹽或硝酸鹽在胃液與腸道細菌發生作用，加上蛋白質的分解物-胺相結合後，形成致癌物質硝酸胺類化合物，因而誘發多種的癌症。

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婁培人引述研究表示，如果在年幼時食用大量鹹魚等醃漬食物，長大後患鼻咽癌風險會較一般人高七倍；若成年後才常吃醃漬物，影響鼻咽癌機率則較小，呼籲家長們避免讓兒童吃過量醃漬食物。世界衛生組織亦在2012年已將鹹魚及煙、酒等列為一級致癌物。

根據本港衞生防護中心數字顯示，本港每年約有800宗鼻咽癌新症，在男性和女性癌症中，分別排第八位及第十七位，較常見於中國南部。病發初期大多無明顯症況，發現時均已中後期，若發生轉移，存活期最短僅6個月。中心提醒，避免進食鹹魚或煙薰食品，及不吸煙來預防患上鼻咽癌。

鼻咽癌常見症狀包括：

1.頸淋巴結腫大

2.無故流鼻血

3.鼻塞、分泌物向後流至喉嚨

4.咳嗽帶血

5.耳鳴或聽覺失靈

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責任編輯︰王明芳