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【高官任命】郭俊峯獲任命為入境事務處處長　區嘉宏被免職即日開始退休前休假

社會 10:29 2023/09/19

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郭俊峯獲任命為入境事務處處長。（資料圖片）

中央人民政府根據行政長官李家超的提名和建議，任命郭俊峯為入境事務處處長，免去區嘉宏的入境事務處處長職務，即日（19日）生效。郭俊峯原為入境事務處副處長。區嘉宏在服務入境事務處34年後即日開始退休前休假。

對於郭俊峯的任命，李家超表示，郭俊峯在入境事務處服務34年，擁有豐富的部門運作經驗，具備管理和領導才能。李家超深信他定能帶領入境事務處，迎接未來的挑戰。

入境事務處副處長郭俊峯今日出任入境事務處處長。（政府新聞處）

對於區嘉宏退休，李家超表示，區嘉宏於2020年7月出任入境事務處處長以來，致力確保出入境管制及旅客通關安排有效和暢順地運作，表現卓越，帶領入境事務處成為一支高效和專業的入境服務隊伍。他代表香港特別行政區政府感謝區嘉宏對香港特區的貢獻，並祝願他退休後生活愉快。

郭俊峯於1989年9月加入前人民入境事務處（1997年7月改稱為入境事務處），任職助理入境事務主任。他於1994年晉升入境事務主任，2002年晉升高級入境事務主任，2009年晉升總入境事務主任，2013年晉升助理首席入境事務主任，2016年晉升首席入境事務主任。他於2020年晉升入境事務處助理處長，並於2022年晉升入境事務處副處長。

郭俊峯於2008年獲頒香港入境事務長期服務獎章，並於2015年和2020年分別獲頒香港入境事務長期服務獎章加敘單條及雙條勳扣，並於2023年獲頒香港入境事務卓越獎章。

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記者：黃穎津

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