【香港小姐】許子萱回復自由身心情愉快　 晒牛津學生證展開MBA課程

▲ 加油呀！

2022年香港小姐亞軍許子萱（Cecca）早前在內地社交平台宣布新動向，透露將遠赴英國牛津大學深造：「我覺得經歷和學識的相輔相成缺一不可，所以也很期待接下來跟大家分享我的所學所聞還有我的生活。」

【香港小姐】許子萱卸任後即離開TVB 遠赴英國牛津大學深造：重新起航

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飛到克羅地亞

近日Cecca在社交網分享身在克羅地亞的相片，更在美劇《冰與火之歌：權力遊戲》中的拍攝場地君臨城拍照，又看不同的古堡。

相中可見，Cecca展露燦爛笑容，四周留情影，並留言：「鳥瞰《權利的遊戲》拍攝地的君臨城，果凍般的亞得里亞海，海上的小船穿梭，今天的風很輕。

古堡，巴洛克風格的圓頂教堂，奧蘭多石柱，精美異常。不愧是一座城市博物館 — 想目睹天堂美景，就到杜布羅夫尼克吧。」

▲ 許子萱身在克羅地亞。

晒牛津學生證

而且，她更高興得在街頭聽着音樂跳舞，似乎回復自由身的Cecca心情特別輕鬆，非常享受現時的生活。

隨後，她再在限時動態上載牛津學生證，正式展開其MBA課程，一班網民都期待她有更多的分享，祝她一切順利。



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