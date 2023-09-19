【跳水意外】台高中生跳水練習撞頭致全癱　家長怒告學校求償逾千萬

台灣新北市一名高三男生，課後在泳池練習「跳水出發」動作時，不幸撞到泳池地板，導致頸椎骨折、四肢癱瘓。男生父母認為，學校泳池水深不足1.35米，卻讓身高192cm的兒子跳水致重傷，怒告學校兼要求賠償4,800萬新台幣（約1,170萬港元）。

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綜合台媒報道，新北地院近日審理該宗案件，判決指出，新北某高中一名體育班張姓男生參加游泳隊，2018年11月29日下午4時許，在課後自主訓練時做出「跳水出發」動作，期間跳入水池時，頭部撞到泳池地板，致外傷性頸椎骨折及脊髓損傷併四肢癱瘓。

張男父母認為，按規定學校游泳池兩端池壁前1米至6公尺範圍內，若水深最低限度未達1.35米時，不能實施跳水動作，但學校老師及教練，都未禁止兒子跳水，導致身高192cm的兒子，跳水後重傷，認為校方有明顯管理過失，故對學校提告。張男父母要求賠償4,800萬新台幣（約1,170萬港元）。

校方表示，雖然國際游泳總會規訂泳池水深最低限度為1.35米，但只針對競賽專用游泳池規格，非對一般教學用游泳池做強制規範規；而且張男跳水時，泳池深度是否未達1.35米，也無從證實。

另據當地教育局的「新北市立○○高中學生游泳池意外事件調查報告書」所載，測量學校游泳池最淺處深度為 1.1米，最深處為1.5米，未有違反游泳池管理規範。

校方指出，張男在該場地練習跳水估計逾數百次甚至上千次，均無事故發生，當日出事主要源於他雙手未依正常情形放在頭部前方，突然以危險姿勢入水，且出發之仰角過高，導致意外。

新北地院審理，認為張生及父母依民法求償於法不合，判他們敗訴。全案還可上訴。

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責任編輯︰王明芳

