【秦沛兒子】姜文杰耳膜神經被病菌攻擊僅剩15%聽力　Benji：頭暈可能持續一兩年

▲ 姜文杰報告最新情況。

秦沛兒子姜文杰（Benji）近日在個人社交平台發文，表示早前患重感冒，以為不是很大件事，可是卻有嚴重後遺症。

他發現聽覺突然出現問題，形容聽力比潛水時更差，連老婆在耳邊說話也聽不清楚。其後情況愈來愈嚴重，不但出現頭暈情況，更整夜狂嘔，結果半夜急call白車送院。

姜文杰入院後曾焦慮地發文，希望可以盡快見到耳鼻喉專科醫生，因為怕錯過「黃金小時」，寫道：「錯過就好大件事..好多留言話屋企人都試過，好多case嗰啲終歸聾咗救唔返。」

秦沛兒子姜文杰患重感冒狂嘔急入院 細菌攻擊聽覺神經憂失聰

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耳石移錯位

姜文杰keep住更新IG限時動態，報告最新情況。指醫生診斷為病菌攻擊耳膜神經，以及掌管平衡的「耳石移錯位」。

雖然情況並不罕見，但由於他狀況較為嚴重，醫生會安排一系列類固醇治療：

我狀況比平時啲Case嚴重，（醫生）會為我安排一系列治療，包括類固醇，而我更需要做進一步測試，因為我天旋地轉都幾唔妥，同埋左耳嘅能力（聽力）目前得番15%，有啲高頻聲音更近乎零......頭暈可能會持續幾個月到一兩年不等......至於康復進度如何，就睇我自己個身體了。

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