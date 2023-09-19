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【東張西望】老婦長時間霸佔港鐵大堂座位　惡言相向兼拒絕社工幫忙【有片】

娛樂 13:15 2023/09/19

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老婦長時間霸佔港鐵大堂座位！

昨晚（9月18日）的《東張西望》，主持「貓仔」黎寬怡來到紅磡港鐵站，並不是「追星」，而是追訪一名長期一人霸佔港鐵大堂數個座位的婦人，那名婦人的行為背後是否有著甚麼故事呢？

婦人在每天有近20小時出現在紅磡港鐵站大堂，打扮得「花枝招展」的她被「遮陣」與其行裝包圍，不少途人及店舖職員早已對其行為見慣不怪。有中學生認為：「唔知算唔算係可憐，佢好似無屋企返咁，不過佢又有做錯」。

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婦人：見唔到我返工呀依家

早在清晨4時45分，婦人已出現在紅磡港鐵站外，在5時15分，她就把行李箱、嬰兒車等推至大堂座位內，有《東張》工作人員問婦人是否每天住在港鐵大堂內，婦人回應：「收聲啦，見唔到我返工呀依家，行開啦你。」

後來，她在大堂內有所「行動」，把麵包撒在地上並引來不少雀鳥來進食。車站清潔員工也向《東張》表示對婦人的舉動甚為不滿。

該名婦人會長時間聽著收音機，座位上放有麵包、鼓油、飯盒等，她更把已內衣褲掛在嬰兒車上晾乾，簡直如入無人之境！

婦人對《東張》主持貓仔惡言相向。（影片截圖）

黎寬怡向婦人送食物

主持「貓仔」黎寬怡向婦人送上食物，婦人：「走啦」，當貓仔問有沒有需要幫忙的地方後，婦人突然激動地大叫：「走呀！你夠未呀！唔要你呀做咩事？」當婦人幫她拾起跌在地上的物件，婦人繼續惡言相向：「唔好掂我嘢！走呀。」

婦人未有理會貓仔，之後就走到洗手間梳洗後換上另一套服裝，並把自己的所有家當綁起便離去，真的把港鐵站大堂當成是自己的家。

原來婦人離開紅磡港鐵站大堂後，是前往深水埗購買日用品。

婦人未有接受貓仔送上的食物。（影片截圖）

婦人拒絕社工幫忙

有社工表示指自己連續數星期與該婦人接觸，希望可以提供不同的協助，但都一一被拒絕。社區組織協會幹事吳衛東說：「作為社工、公眾，應該要有一個包容嘅心、接納佢哋，慢慢同佢哋傾計，希望有一天了解佢哋嘅需要，從而睇下點樣去幫助有需要嘅朋友。」

港鐵：職員會不時巡查車站範圍

車站職員受訪，並說：「我哋唔會針對一個人，其實我好想答你，但係我收到嘅指引係要問公關部。」

港鐵公司事後也以電郵回應《東張西望》的查詢，指該名女子自2022年下旬不時在車站出現，職員也多次勸喻其保持車站整潔，也有把女子的情況轉介社工，並持續向社工跟進。直至近日，女子又再次出現。港鐵也指車站職員會不時巡查車站範圍，如發現個別人士對其他乘客造成滋擾或阻礙，職員會採取適切行動。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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