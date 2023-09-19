【東張西望】TVB節目《東張+》一周年　大台邀觀眾投選心水東張女神【多圖】

▲ TVB邀請大家揀選喜愛的東張女神。

TVB資訊節目《東張西望》大受觀眾歡迎，因《東張西望》而衍生的《東張+》自去年已登場，適逢一周年舉行有獎問答遊戲。

十位東張女神李旻芳、吳幸美、何沛珈、梁敏巧、梁菁琳、黎寬怡、王嘉慧、陳瑞菱、陳懿德和廖倬竩每晚陪伴大家，TVB邀觀眾投選最支持的3位東張女神，誰是你的心水人選？

【東張西望】李旻芳採訪無懼困難重重 東張女神入行十年：社會問題實在太多

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李旻芳

曾報名參加《2012年度香港小姐競選》的李旻芳未有入圍港姐，她於翌年修讀第26期TVB藝員訓練班後入行，甚少拍劇的她主力擔任《東張西望》主持，深受觀眾歡迎。

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吳幸美

自參加《2003年香港小姐競選》入行的吳幸美為TVB資深主持，其中她曾於2016年在《東張西望》試飲「斷片酒」並被紀錄喝後的反應，引起不少網民熱議。

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何沛珈

參加《2020年度香港小姐競選》的何沛珈入行不久便備受力捧，她於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Luna一角備受觸目，去年於《香港小姐再競選》奪得冠軍及更上鏡小姐，人氣再度急升。

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梁敏巧

曾為記者的梁敏巧參加《2019年度香港小姐競選》後入行，興趣多多的她亦以瑜伽導師、鋼琴教師作副業。

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梁菁琳

有「東張小背心」之稱的梁菁琳入行前當過獸醫，她於2021年參加港姐並於12強止步，落選後加入TVB拍劇及擔任主持。

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黎寬怡

「貓仔」黎寬怡於2017年修讀第29期TVB藝員訓練班後加入成為旗下藝人，她曾於《大帥哥》祝捷晚會上採訪張衛健時突然哭泣而受到觀眾注目。

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王嘉慧

2021年參加港姐的王嘉慧曾被視為大熱，她於落選後加入TVB拍攝劇集及節目。其中，她今年主持節目《LAW霸女神》備受注目，隨即成為不少觀眾心目中的女神。

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陳瑞菱

今年加入《東張西望》的陳瑞菱來頭不少，她在倫敦經濟學院管理學碩士一級榮譽畢業，而母親Karen在香港擁有約20間的美容中心，十分厲害。她去年參加港姐，落選後加入TVB發展演藝事業。

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陳懿德

《2021年度香港小姐競選》八強止步的陳懿德於去年參加《香港小姐再競選》並奪得季軍，人氣不俗的德德暫時以拍攝綜藝節目及擔任主持為主。

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廖倬竩

廖倬竩參加《2019年度香港小姐競選》入圍十強，落選後加入TVB，曾在明珠台財經節目擔任主播，她於去年開始主持《港生活·港享受》，最近加入《東張西望》成為主持之一。

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