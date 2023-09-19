【東張西望】TVB節目《東張+》一周年 大台邀觀眾投選東張女神贏獎品【多圖】
娛樂 11:58 2023/09/19
TVB資訊節目《東張西望》大受觀眾歡迎，因《東張西望》而𣶹生的《東張+》自去年已登場，適逢一周年舉行有獎問答遊戲。
十位東張女神李旻芳、吳幸美、何沛珈、梁敏巧、梁菁琳、黎寬怡、王嘉慧、陳瑞菱、陳懿德和廖倬竩每晚陪伴大家，TVB邀觀眾投選最支持的3位東張女神，並回答問題以贏得獎品。
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十大東張女神
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東張女神福利圖
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觀眾只要於今年9月17日至10月2日內，登入東張+ 一周年有獎問答遊戲 送大禮「my嚟睇」，回答問題及投選3位喜愛的東張女神，便有機會獲得全新myTV SUPER智能解碼器連12個myTV Gold服務。
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撰文 : TOPick柴犬出動