【東張西望】TVB節目《東張+》一周年　大台邀觀眾投選東張女神贏獎品【多圖】

▲ TVB邀請大家揀選喜愛的東張女神。

TVB資訊節目《東張西望》大受觀眾歡迎，因《東張西望》而𣶹生的《東張+》自去年已登場，適逢一周年舉行有獎問答遊戲。

十位東張女神李旻芳、吳幸美、何沛珈、梁敏巧、梁菁琳、黎寬怡、王嘉慧、陳瑞菱、陳懿德和廖倬竩每晚陪伴大家，TVB邀觀眾投選最支持的3位東張女神，並回答問題以贏得獎品。

【東張西望】李旻芳採訪無懼困難重重 東張女神入行十年：社會問題實在太多

十大東張女神

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東張女神福利圖

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觀眾只要於今年9月17日至10月2日內，登入東張+ 一周年有獎問答遊戲 送大禮「my嚟睇」，回答問題及投選3位喜愛的東張女神，便有機會獲得全新myTV SUPER智能解碼器連12個myTV Gold服務。

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