  • 31°C
香港時間 : 2023919日 (週二) 12:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東張西望】TVB節目《東張+》一周年　大台邀觀眾投選東張女神贏獎品【多圖】

娛樂 11:58 2023/09/19

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

TVB邀請大家揀選喜愛的東張女神。

TVB資訊節目《東張西望》大受觀眾歡迎，因《東張西望》而𣶹生的《東張+》自去年已登場，適逢一周年舉行有獎問答遊戲。

十位東張女神李旻芳、吳幸美、何沛珈、梁敏巧、梁菁琳、黎寬怡、王嘉慧、陳瑞菱、陳懿德和廖倬竩每晚陪伴大家，TVB邀觀眾投選最支持的3位東張女神，並回答問題以贏得獎品。

【東張西望】李旻芳採訪無懼困難重重　東張女神入行十年：社會問題實在太多

十大東張女神

即睇東張女神靚相：

點擊圖片放大
+25
+24

【寵愛Pet Petx香港小姐】何沛珈受力捧拍劇主持雙線發展　孝順女代亡母照顧父妹【有片】

東張女神福利圖

繼續收看東張女神靚相：

點擊圖片放大
+25
+24

觀眾只要於今年9月17日至10月2日內，登入東張+ 一周年有獎問答遊戲 送大禮「my嚟睇」，回答問題及投選3位喜愛的東張女神，便有機會獲得全新myTV SUPER智能解碼器連12個myTV Gold服務。

最新影片推介：張盈悅專訪

TOPick柴犬追星

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【寵愛Pet Petx香港小姐】何沛珈受力捧拍劇主持雙線發展　孝順女代亡母照顧父妹【有片】
19:09 2023/08/24
【寵愛Pet Petx香港小姐】何沛珈受力捧拍劇主持雙線發展　孝順女代亡母照顧父妹【有片】
【東張西望】李旻芳採訪無懼困難重重　東張女神入行十年：社會問題實在太多
11:33 2023/08/08
【東張西望】李旻芳採訪無懼困難重重　東張女神入行十年：社會問題實在太多
【香港小姐】陳瑞菱體內曾有巨瘤臨生死邊緣　Reina身上留疤視為「重生」標記【有片】
22:08 2023/05/14
【香港小姐】陳瑞菱體內曾有巨瘤臨生死邊緣　Reina身上留疤視為「重生」標記【有片】
【請1日假去旅行】陳懿德拍旅遊節目獻第一次　準備多套戰衣分享防走光貼士【多圖】
12:04 2023/07/12
【請1日假去旅行】陳懿德拍旅遊節目獻第一次　準備多套戰衣分享防走光貼士【多圖】
【東張西望】東張女神黎寬怡賀兔廬8歲生日　貓仔曾與義工搗破動物煉獄繁殖場救兔
18:00 2023/09/14
【東張西望】東張女神黎寬怡賀兔廬8歲生日　貓仔曾與義工搗破動物煉獄繁殖場救兔

你可能感興趣

【寵愛Pet Petx香港小姐】何沛珈受力捧拍劇主持雙線發展　孝順女代亡母照顧父妹【有片】
19:09 2023/08/24
【寵愛Pet Petx香港小姐】何沛珈受力捧拍劇主持雙線發展　孝順女代亡母照顧父妹【有片】
【東張西望】李旻芳採訪無懼困難重重　東張女神入行十年：社會問題實在太多
11:33 2023/08/08
【東張西望】李旻芳採訪無懼困難重重　東張女神入行十年：社會問題實在太多
【香港小姐】陳瑞菱體內曾有巨瘤臨生死邊緣　Reina身上留疤視為「重生」標記【有片】
22:08 2023/05/14
【香港小姐】陳瑞菱體內曾有巨瘤臨生死邊緣　Reina身上留疤視為「重生」標記【有片】
李旻芳 吳幸美 何沛珈 梁敏巧 梁菁琳 黎寬怡 王嘉慧 陳瑞菱 陳懿德 東張西望

最高瀏覽

【醫療事故】男子打局部麻醉躺手術枱遭遺忘　執刀醫生竟若無其事放工回家
17:06 2023/09/16
【醫療事故】男子打局部麻醉躺手術枱遭遺忘　執刀醫生竟若無其事放工回家
【養兒防老】昔日身家逾百億 前首富入住養老院度晚年：不想給子女添麻煩
17:25 2023/09/18
【養兒防老】昔日身家逾百億 前首富入住養老院度晚年：不想給子女添麻煩
【網絡熱話】北河街街市驚見巨型黃立䱽售價$400起 專家：價錢屬偏貴
13:30 2023/09/18
【網絡熱話】北河街街市驚見巨型黃立䱽售價$400起 專家：價錢屬偏貴