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【MIRROR成員】姜濤承認台上不受控學習取平衡　 呼籲姜糖追星別忘形：請照顧小朋友

娛樂 12:42 2023/09/19

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熱門 林作 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

姜濤呼籲粉絲追星要注意安全！

男團MIRROR成員姜濤被封「人氣王」，吸引大班粉絲「姜糖」追隨，昨日姜濤（9月18日）到商台接受訪問，引來逾百姜糖於商台門外守候，希望可以見到這位人氣王。

【MIRROR成員】姜濤發文盼大家做事三思而行　認藝人不等於要啞忍

姜糖追星忘形嚇親姜B

不過期間姜濤乘坐的七人車駛入商台時，一位媽咪級「姜糖」拖住兒子走向大閘，或許這位媽咪一時忘形，母子二人直奔姜濤的座駕，七人車差點撞到該小男生，可說險象環生！

事後姜濤亦於IG轉發媒體拍下的影片，他留言呼籲「姜糖」小心為上：「各位每一次活動都要注意安全，尤其現場有小朋友的時候不要只顧著拿手機，大人們請照顧好自己的小孩，也請大家互相照顧彼此。」

最後更配以合十Emoji，足見姜濤愛錫粉絲。

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姜B對粉絲體貼

事賁上，早前姜濤於外地出席活動時，當時有大批粉絲來接機，粉絲中更有一名婆婆，之後姜濤也大為緊張，於IG留言叫粉絲注意安全，特別有老人家在現場。

姜濤昨日完成訪問後於助手陪同下離開，只見他步履不穩，跟粉絲打聲招呼就走。

之後姜濤於IG留言向粉絲解釋：「對不起各位，今天身體不舒服，沒辦法留太久收大家的信，真的感到非常抱歉。」

姜濤早前推出新歌《濤》。（取自instagram）

【MIRROR成員】姜濤以全新造型現身《濤》MV　融入太極元素帶出陰陽概念

學習取平衡

另外節目中，姜濤承認藉新歌《濤》訴說心聲，他承認內心反叛，在台上不受控。他說：「對於創作、表演，我唔係個好聽話嘅人，大家都知我會喺台上不受控制，做一啲令大家『點解會咁』嘅嘢，但呢一啲嘢我都想保留，唔可以因為做得唔好而限制自己，只會更加地將自己應該做嘅做好。」

他續說以前情緒太激烈，學習以較適合方式表達，不會只顧向前衝，取得平衡才算是好表現。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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