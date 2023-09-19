【禍不單行】32歲女子先後患5種癌症　醫生揭1關鍵原因致易患癌體質

▲ 32歲女子先後患5種癌症，醫生揭1關鍵原因致易患癌體質。

內地有一名32歲女子於18年間，竟先後罹患5種癌症！儘管該名女子平日飲食健康，亦不煙酒及不捱夜，但不幸的是，她自14歲起便已發病，開始與癌魔搏鬥，先後患上惡性骨肉瘤、肺癌、乳腺癌等，近幾年更每年查出一種新的原發性癌症，令醫生都慨嘆不已，並懷疑與遺傳基因有關。

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綜合內地媒體報道，南京32歲女子王夢琳有著容易患癌的體質，自14歲便可見端倪。由那年起，她左膊不小心被撞，結果整整1個月沒有消腫，到醫院檢查後發現是溶骨現象，2005年12月13日醫生證實為「惡性骨肉瘤」。在歷經化療及手術後，王夢琳成功保住左臂，但也切除了一根尺骨。2009年她又做了一次修復手術，從她的左腿取出腓骨，以及胯骨上的部分骨頭植入胳膊。

正當以為自己成功度過了5年危險期；豈料，王夢琳於2015年左側乳腺、右側纖維瘤下方有腫塊，最終確診為「雙側乳腺癌」，因癌細胞轉移，只能將雙側乳房切除。王夢琳受訪時表示當時心情十分難受。

手術出來的我發現雙側乳房全切，情緒瞬間就爆發了，眼淚止不住地流......。

王夢琳在積極治療下再度成功過渡了另一個5年，沒想到2021年癌魔卻又再敲門，她因肺部結節明顯增大，進行肺葉切片檢查，確診為早期「肺腺癌」。而且病情於2022年惡化，於9月檢查時發現肺上新增了超過10個結節，另外又發現患上原發癌「腎上腺惡性腫瘤」。直至今年8月，她的病情繼續加劇，醫生除了於她的肝胃間隙發現一個3cm大小的腫塊；亦發現她腦部也有個0.7cm大小的結節，證實罹患「間葉源性腫瘤」。

王夢琳指，自己幾乎每數年身體便出現一個新腫瘤，多年來做了10幾次手術，經歷了化療、放療、靶向藥治療等，多次的生死磨練，不禁令她無語問蒼天。

我平時飲食健康，不熬夜不喝酒，為甚麼我會得這麼多癌症？

對此，醫生推測可能與基因遺傳有關，王夢琳父親罹患胃癌、肺癌、軟組織腫瘤，去世時年僅56歲。王夢琳也坦承，爸爸生前有做過遺傳基因檢測，發現基因有TP53變異，而且遺傳給了她。

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責任編輯：羅嘉欣