【食用安全】食一粒國產香印等於食24次農藥？　食安專家教2招洗提子

▲ 國產香印疑被黑心培植：「食一粒等於食24次農藥」，食安專家教2招洗提子。

國產香印「陽光玫瑰」被内地民眾譽為「葡萄界的愛馬仕」，深受大眾歡迎。但近日内地網上卻瘋傳一段影片，指出陽光玫瑰其實是以「黑心」手法培植，利用大量農藥促進提子生長，更聲稱「每吃一顆葡萄，就等於吃了24次農藥」，引發一眾網民憂心。

最新影片推介：

近日，内地網上瘋傳一段關於國產香印「陽光玫瑰」種植問題的影片。拍片者表示，自己有一名學生種了一個提子園，並有意與他一起合作。惟當他親自看到這些提子的種植過程時，竟發現被噴灑超大量農藥，讓他大為震驚。

他指出，在提子3個月的種植期中，為了能夠讓提子長得更大更圓，每粒提子都大小一致，果農便需要為葡萄噴灑或浸泡超過24次農藥，「一遍都不能少」，讓拍片者直言，

所以你每一次吃一顆葡萄的時候，就等於吃了24遍農藥！

從影片中可見，當每一串提子還是幼苗時，果農便不斷將提子浸入多種五顔六色的液體當中，有鮮豔的紫色、綠色、奶白色等等，同時又向提子瘋狂噴灑農藥。

有果農表示，這些年大家都追求「大」，「若說句良心話，這個葡萄就沒法吃了，只能看」。果農又指，雖然這樣的行為「真的對不起自己的良心」，但種出每一顆重達25克的提子「確實能掙錢」。

影片曝光後引發網民擔憂，並認為現今陽光玫瑰的價格回落，變得便宜只因其是以「科技」種植，更有網民拍片將家中提子丟棄，表示不敢再吃。

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對於該次事件，内地媒體「中國食品報融媒體」將市場31批次的提子樣本送檢，查探當中是否存在農藥安全性問題。結果顯示，其中有4款提子檢驗出苯醚甲環唑，有2款含有氯氰菊酯和高效氯氰菊酯，另外有1款則驗出氯氟氰菊酯，但所有的農藥均未超過中國食安限定標準，因此他們表示本次所檢測的提子均合格食用。

報道又指出，葡萄生長周期為130日，當中確實會用到農藥，但並不會打到24次。其引述有研究數據顯示，葡萄園曾發生過「霜霉病」佔91.89%，若不使用農藥的話，葡萄很快就會「生病」，變得「千金難求」。而國家對葡萄都有相應標準，各地都有監督部門定期對葡萄進行檢測，若不合格會有「相應的管理和處罰」，因此民眾不必過度擔心。

食安專家教2招清洗提子

TOPick為此訪問了THEi食品研究項目經理文嘉敏博士。據其表示，如果提子有農藥殘留當然是不理想。因為香港食安中心亦有農殘條例，受法律監管，所以進口香港的農產品，其實是會定期抽取樣本進行化驗是否有農藥殘留，因此在香港以正常途徑銷售的提子不應該有農殘問題。

文嘉敏提到，天然的提子在種植時會產生天然的物質，就像平常所説的「蠟質」，白濛濛一片附在提子上，是保護植物的天然屏障，防止它被其他昆蟲、小鳥吃掉，以及更好地儲存水分。隨著提子愈來愈成熟，這些物質就會慢慢褪去，以及在食用前進行清洗也會洗走一部分。

她指出，若消費者擔心，在食物安全角度來看，去除提子皮就可以避免吃到其表面的蠟質，而且提子表面可能會有微生物，清水沖洗未必會完全沖走，去除提子皮只吃提子肉的話就比較安全，尤其對於小朋友、老年人等群組。

文嘉敏建議，一般清洗提子要拆開一粒粒進行清洗，用流動的清水沖洗10分鐘以上，就可以去皮即時食用。因為提子拆開後，離開了根蒂，就會有一個細菌入侵的位置，不可以擺放太久。如果去完皮無法即時食用的話，可以擺進冰格冰凍，拿出來後不用解凍就可以直接用攪拌機做成飲品、奶昔等等，既安全又健康。

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責任編輯：羅嘉欣