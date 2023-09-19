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【食用安全】黑心工場日產3萬個冒牌月餅　市價2折出售包裝幾可亂真【附2招分辨真偽】

食用安全 12:31 2023/09/19

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熱門 林作 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

黑心工場日產3萬個冒牌月餅，市價2折出售包裝幾可亂真。

中秋將至，很多人都會購買月餅應節，內地警方近日發現，有不法分子趁機製售冒牌月餅牟利，租用廠房每日生產3萬個月餅，再以正品2折價格出售，涉案金額達2000多萬元人民幣。

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活得健康啲

根據《央視新聞》報道，廣州珠海警方8月接獲舉報，指有人通過網上平台，以明顯低於市價出售某品牌月餅，經鑒定後確認是假冒產品。警方立即展開調查，搗破冒牌月餅的生產工場，查獲2萬多盒冒牌月餅，以及2萬多個散裝月餅，並拘捕20人的犯罪集團。

警方指，涉事工場簡陋，環境較差，對工作人員沒有甚麼衛生要求。而不法集團為逃避警方偵查，將生產、包裝、銷售、倉儲等工序分開在不同地點進行。

據其中一名王姓疑犯供稱，他與生意夥伴租了一個300多平方米的廠房，靠幾部簡單機器設備，一日內能生產2萬至3萬個月餅。截至被捕當日，他們以正品2折的價格，在網上賣出1萬多盒冒牌月餅，但大部分仍未發貨，涉案金額高達2000多萬元人民幣。

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2招分辨月餅真僞

根據香港美心月餅官網資料，消費者購買月餅時，可透過以下2個方法分辨真僞：

1.標籤圖解

（美心月餅官網圖片）

2.辨別真假

在購買香港美心月餅時，請確保包裝上的防偽標籤完好無損，以手機QR Code應用程式直接讀取標籤表層QR Code ，連結至短片說明防偽查詢步驟。請撕開防偽標籤表層，在標籤底層即可見到一組16位彩色防偽碼。按下列步驟登入香港美心月餅微信防偽查詢系統進行真偽驗證。

點擊下圖查看詳細步驟：

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責任編輯：羅嘉欣

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