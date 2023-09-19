【便秘惹禍】72歲翁便秘用手挖糞2日後染惡菌險死　醫生：致死率超9成

▲ 72歲翁便秘用手挖糞，2日後染惡菌險死。醫生：致死率超9成！

排便困難時千萬不可硬來，小心造成外傷染惡菌！台灣一名七旬老翁就因便秘多日，為了能排便而用手指輕挖肛門，結果導致肛門破損，2日後細菌蔓延情況惡化，引發致死率極高的惡疾。

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根據台灣媒體報道，台灣一名72歲老翁因年紀大，腸胃蠕動較差而常年便秘。他原本借助軟便藥排便，但近日便秘加劇，在數日無法排便情況下，他突發奇想，用手指輕挖肛門想摳出糞石。結果不僅沒有成功，反而造成肛門附近肌肉疼痛，過了幾日痛楚仍未好轉，便簡單就醫後取藥返家觀察。

感染「壞死性筋膜炎」

不料2日後，老翁再度求醫。醫生發現，老翁肛門周邊開始紅腫，甚至順延筋膜，蔓延到陰部及前腹壁等部位，再進行CT掃描及手指內診後，確診老翁因細菌感染而引發了「壞死性筋膜炎」。老翁被緊急安排手術，為潰爛組織做清創，住院20多日後痊癒，保住性命。他事後心有餘悸表示：「以後再也不敢亂挖了」。

「壞死性筋膜炎」致死率極高

負責醫生、亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科醫師林敬淳表示，患者初次檢查時並未發現患處外觀紅腫，但由於惡菌導致的「壞死性筋膜炎」是十分嚴重的急症之一，病況發作迅速、致死率極高達9成以上；就算獲妥善治療，死亡率仍介於平均20至30％。患者及時求醫，幸運保住一命。

另外醫生提醒，糖尿病患者、免疫力低下等人士屬染惡菌高危族群，要特別留意身體出現的任何小傷口。一旦肛門部位出現局部腫痛，一定要儘快就醫，以免錯過最佳治療期。

便秘成因

林敬淳另為老翁的便秘問題解釋，指便秘通常有排便困難、解不乾淨的感覺。原因可以包括久坐、負重、生活作息不正常、心理壓力大、欠缺運動、水分補充少及欠缺攝取高纖維食物等。

而台灣家醫科醫師李思賢也曾在Facebook專頁發文表示，便秘是指排便次數變少，或出現排便困難的狀況，通常一星期排便次數少於3次，或有其他排便問題如疼痛、肛裂，都可以稱為便秘。便秘時，常有建議稱多吃纖維，因纖維能養糞便中的腸內菌，幫助排便，尤其是水溶性纖維。但仍有5大原因導致多吃纖維也無助改善便秘：

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責任編輯：羅嘉欣