【網絡熱話】名牌手袋被外傭扔落洗衣機 洗爛最多賠$300僱主嬲爆

▲ 有網民指其工人姐姐將名牌手袋放入洗衣機清洗，結果慘遭洗爛。（iStock圖片）

清潔貴重物品要自己親手處理！有港男分享，妻子叫工人姐姐「抹下」名牌手袋，豈料對方卻將手袋直接放入洗衣機清洗，結果被洗爛。該名港男在網上發問，「係咪姐姐整爛嘢最多賠$300？」

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有港男於Facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發帖，分享其妻本想叫家中的工人姐姐「抹下」名牌手袋，豈料姐姐竟然將手袋放入洗衣機清洗，結果整個手袋「洗到爛咗」，形容妻子「激嬲」。又問「係咪姐姐整爛嘢最多賠$300？」而洗到爛的袋已事送給工人姐姐。

▲ 手袋經洗滌後部分圖案明顯脫線，已無法復原。（圖片來源：fb聘請工人姐姐關注組）

帖文引起大批網民熱議，多名網民，貴重手袋不應交給工人姐姐處理，「我自己貴嘢唔會叫工人幫我洗」、「貴重物品應該要同佢講埋點樣洗，唔好當d姐姐咁叻」，亦有人留言分享無奈經歷，「我試過將自己條LV頸巾放喺床尾，佢無端端自己攞咗我條LV去洗，洗完出嚟成條報銷，一句sorry mum…最慘我無叫佢去洗」。

據香港勞工處《僱傭條例》，如因傭工犯錯或疏忽而引致僱主的物品或財物受到損壞或遺失，僱主可扣除工資作賠償，但每次以300港元為限，而扣除的工資總額，亦不得超過傭工在該工資期所得工資的四分之一。

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責任編輯︰王明芳