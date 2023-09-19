【澳門消費】謝霆鋒聯乘MGM美高梅　第四季辦美獅風味搖滾美食節

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澳門MGM美高梅宣布，與「鋒味」再度聯手呈獻「美獅鋒味搖滾美食節」，大型戶外音樂美食盛會於今年12月舉行，門票9月29日起公開發售。

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這場集美食、音樂、休閒元素於一身的跨感官盛事，今年12月9-10日重磅回歸氹仔的美獅美高梅。屆時，美獅美高梅一樓平台將化身沉浸式的展演舞台，謝霆鋒、鋒廚團隊以及多名美高梅名廚將盡顯廚藝，讓觀眾即場觀賞及享用星級大廚的作品，再配合露天搖滾音樂「惹味」上演，唱響澳門「創意城市美食之都」的魅力。

「美獅鋒味搖滾美食節」匯聚亞洲、中國內地及香港極具人氣的歌手及組合，除了謝霆鋒以搖滾歌手身份演出外，更邀請到中國內地搖滾樂隊「Tarzan泰山樂隊」、實力歌手劉文君及曹楊、香港樂隊DearJane、人氣歌手梁漢文和李幸倪、新生代歌手陳蕾及MC張天賦等。

謝霆鋒亦會擔當星級主厨身份獻技，並和一眾知名廚師與美高梅主廚進行廚藝交流，以創意手法，將高級餐飲概念融入美食節，炮製一系列中西薈萃的美饌佳餚。

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責任編輯：吳卓峰