【性侵女童】涉梯間性侵14歲女童　巴基斯坦裔漢強姦罪成囚5年

▲ 涉梯間性侵14歲女童，巴基斯坦裔漢強姦罪成囚5年。（資料圖片）

22歲巴基斯坦籍男子涉尾隨14歲女童到公園，搭訕後在梯間性侵女童，女童其間暗中使用手機拍下顯示男子倚在其大腿上的照片及影片傳送給友人求救，涉案巴漢早前經審訊後被裁定強姦罪成，今(19日)於高等法院被判監5年。法官判刑時指，被告並非有計劃而行事，於案中使用暴力程度低，但強調法庭須保護年幼女童，事主於事件中亦情緒受創，考慮所有因素後，判囚5年。

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IQBAL ASIF(中文譯名洛阿士)，現年23歲，被控於2021年10月22日，在長沙灣邨附近的梯間強姦X。

法官判刑時指，被告案發時22歲，沒有涉及性罪行刑事紀錄。法官指被告與X互不相識，從案情顯示，X跟隨被告到案發梯間，案發期間曾以手機拍下照片及影片，事後與友人前往打籃球，並非立即回家尋求協助。法官指本案屬強姦案中嚴重程度較低，並同意被告使用暴力較低，亦非有計劃行事，X於過程中可使用手機拍下照片及影片，兩人亦曾交換手機號碼，案發情境可以形容為並非不友善。

代表律師要求法庭考慮判處教導所或勞教中心，法官強調法庭有責任保護年幼女童，以阻止發生未經同意之性行為，考慮過所有因素後，判監5年。

控方早前開案陳詞指，案發日下午14歲的X行經長沙灣邨一天橋時，據閉路電視片段顯示，當時22歲的被告迎面而行，其後轉身尾隨X。X於公園坐下後，被告與其搭訕表示寂寞，擬與對方交友，兩人開始交談。兩人其後到公園梯間閒聊及看手機，該處並沒有閉路電視裝置。被告突然躺下倚近X的膝，撫摸及強吻她。X期間暗中傳訊息予友人求救，並拍下影片顯示被告躺在X大腿上，X不斷傳訊息予友人，其間停止了45分鐘，控方指當時X正遭被告強姦。

控方續指，事後被告帶同X到港鐵站，閉路電視片段顯示被告用手捉住X手臂，控方指因X仍受被告控制，故未能脫身，直至X稱約了友人，才獲被告放行。X其後與友人會面及告知被性侵經過，其母得悉後報警。被告警誡下否認指控。

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記者：林育慧