【林作被捕】林作半山逾6千萬豪宅曝光　曾自爆有一億身家

▲ 豪宅曝光。

林作因涉嫌與虛擬資產交易平台JPEX案件有關，昨日（9月18日）被拘捕，引起全城關注，他的身家也成為網友討論焦點。

林作曾被七師傅問到身家有幾多，當時他自稱有一億，加上其半山豪宅，身家絕對豐厚。

林作屋住港島半山區豪宅，現居3,400呎複式單位，由林媽媽豪擲$6,500萬送贈給他。

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巨型大廳+開放式廚房

他曾接受TOPick訪問介紹其家居，林作表示大廳是他最喜愛的地方，亦是他用得最多的地方，客廳經常用作招呼朋友、同事上來開會，也會在客廳搞派對。

他又指喜歡這個客廳開則正方，四平八穩，空間寬敞開揚，而且擺滿他最喜歡的書，他希望可以抽時間買更多書放在客廳。

另外，客廳連接巨型開放式廚房，空間相當寬落。林作指他對於廚房的要求很特別，喜歡廚房要非常開放式，才不會有瑟縮一角的感覺。

而且，巨型開放式廚房旁邊設長吧枱，可作用餐，林作笑指有時貪方便會在廚房的長吧枱食飯。

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寬敞露台

在露台方面，林作憶述當時挑選這單位，就是喜歡這寬敞的露台，因舊樓才有如此寬敞的露台，空間之大可在露台分區，左方擺放餐枱，有時他會在餐枱食飯，露台右邊劃出閱讀空間，放上椅子，他有時坐在椅子上看書。

▲ 大露台（經濟日報圖片）

簡約主人房+大浴室

經過走廊行到最盡頭，就是林作的主人房。主人房又是相當寬落，採簡約風設計，以白色和木色作主調，房內擺放一張雙人大床，可三邊落床。

房間兩邊牆身全打造入牆大衣櫃，完美收納林作喜愛的西裝。天花位配合加入滲光效果，營造氣氛。

主人房設套廁，林作表示他就像外國人一樣對於浴室的呎寸很講究，寧願房間細一點，浴室都要夠大，而這個浴室堪稱「巨無霸」，設雙洗手盆，沖涼區方面，既有淋浴間也有浴缸，他指如逗留在浴室，地方一定要舒服、寬敞。



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