【盜竊案】警偵破106宗盜竊案拘50人　涉款約150萬元

▲ 警偵破106宗盜竊案拘50人，涉款約150萬元。（曾秋文攝）

黃大仙警區展開代號「暗谷」的反盜竊行動，拘捕50名人士。行動偵破106宗盜竊案，失物包括現金、飾物和手機，以及健康食品、藥物、電器和體育用品，損失金額約150萬元，拘捕42男8女（16至85歲），11人持雙程證，當中22男2女相信是犯罪集團成員。

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黃大仙警區刑事支援隊主管林建宇督察表示，犯罪集團透過社交及網上買賣平台招攬成員。其中一宗案件，集團主腦就透過買賣平台招攬一名體育用品店職員，長時間在店舖內偷竊，將貨物交給集團成員分銷再拆賬。

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集團亦會安排成員到全港零售店進行盜竊，黃大仙警區3個月內便錄得50多宗店舖盜竊案，行動中黃大仙警區亦偵破19宗扒竊案，被捕全為內地持雙程證人士。

警方呼籲店舖應加強防盜設施，球場、泳池及公廁使用人士亦應留意自己個人物品。黃大仙刑事情報組督察林英品亦呼籲，駕駛人士可參加東九龍警區「弘鏡計劃」，利用行車記錄儀增加停車場內的閉路電視覆蓋率，從而打擊車內盜竊案。

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記者：曾秋文