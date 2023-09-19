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【港鐵服務】港鐵中秋節通宵行駛　國慶長周末額外增加近900班車

社會 12:21 2023/09/19

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港鐵中秋節通宵行駛，國慶長周末額外增加近900班車。（資料圖片）

港鐵表示，今年的中秋節及國慶日假期適逢為長周末，為方便市民外出歡慶節日，港鐵公司將於9月29日至10月2日的長周末期間加強列車服務，額外增加近900班車，列車亦會於中秋節當晚通宵行駛。

在10月1日國慶日當天，為鼓勵市民一家大小愉快出行慶祝，公司推出小童使用八達通免費乘車優惠，而輕鐵及港鐵巴士亦將為全部乘客提供免費服務。

中秋節加強列車服務及通宵行駛

在中秋節（29日），港鐵所有本地鐵路綫（機場快綫及迪士尼綫除外）將於下午3時起逐步加強列車服務，提早行駛晚上繁忙時段班次，包括港島綫、荃灣綫、觀塘綫（調景嶺至何文田站）及將軍澳綫（北角至將軍澳站）將加密至約2分鐘一班車。

港鐵所有本地鐵路綫（機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫往返羅湖及落馬洲站除外）及7條輕鐵路綫亦會於中秋節當晚通宵行駛，而港鐵巴士506、K51及K54則會延長服務時間，方便市民外出賞月。

國慶日假期加強列車服務

而9月30日至10月2日期間，7條鐵路綫（港島綫、荃灣綫、觀塘綫、南港島綫、東涌綫、東鐵綫及屯馬綫）亦將於不同時段加密班次。

為慶祝國慶，公司將於10月1日推出小童免費乘車日，使用八達通的小童於當日可免費乘搭重鐵網絡。同時，輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士亦會全日為所有乘客提供免費服務，乘客當天進出輕鐵站或於 港鐵巴士上車時毋須拍卡。

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記者：黃穎津

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