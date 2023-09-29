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ABC Pathways International Kindergarten 創零壓力愉快學習環境 兩文三語 英數普 科科出狀元

特約 00:00 2023/09/29

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「勤有功，戲無益」還是「少功課，多玩樂」？一直主張「Happy Learning」的ABC Pathways International Kindergarten（下稱ABC Pathways），旨在讓孩子在輕鬆愉快的氣氛下，透過遊戲增進知識，培養孩子主動發問和尋求進步的學習精神習。想知道小朋友可以怎樣在「零操練」的情況下依然取得佳績？今次特別請來3位家長現身說法！ 

由內向到主動自信 獲普通話朗誦公開賽冠軍

「小朋友除了讀書學習外，如何與其他同學相處、建立和培養社交能力同樣重要。」楊生的兒子Davin自小性格內向和怕羞，不喜歡和陌生人溝通，自從入讀ABC Pathways後，僅僅2年便有明顯轉變，除了中、英、普通話等語言能力都有突破外，自信心也提升不少。「老師們很鼓勵小朋友表達自己，而且很有耐性。現在Davin會主動舉手發問和答問題，也可以自信地與陌生人對話。」

早前Davin參加了「GAPSK全港普通話朗誦比賽」並勇奪冠軍，作為父親，除感到驚喜外，更開心是看到兒子變得積極和主動。「老師說他每次練習完後都會再主動要求練習多幾次，對自己要求甚高，享受比賽，很開心地看到他會很積極和主動追求學問、知識和進步。老師特別提醒家長，不用額外在家中為孩子練習誦材，讓Davin輕輕鬆鬆地去享受比賽就可以。」

Davin在「GAPSK全港普通話朗誦比賽」勇奪冠軍，讓爸爸十分驚喜。

不少家長都會因為教導孩子而產生無形壓力，楊生表示，ABC Pathways的分班制度是他最欣賞的地方之一，「學校不設名次，學校會按照學生的學習能力和程度來編班，小朋友可以在沒有比較和能力差異的情況下學習，對他們來說少了一份壓力，會更有興趣去投入學習。」

K3奪Flyers滿盾 英語水平達高小程度

父母同為醫生的Emma現時5歲半，同樣由PN開始入讀ABC，媽媽Michelle表示，在過去4年裏，自己也成為女兒的同學，與她一同學習和探索。「Emma入讀4年來，學校也讓我們學習到追求知識不能勉強，要利用適當的方法幫助孩子學習，讓他們投入和享受學習過程，才能達到最佳效果。小朋友要從開心、快樂的遊戲中學習才會有動力和進步，而ABC Pathways正好給小朋友提供了一個合適的學習環境、氣氛和適當的指導，讓小朋友可以不停進步。」

Emma父母一致認同要尊重女兒，閱讀是Emma的興趣之一，爸爸媽媽在家亦不會過多干預她，只會從旁陪著她，與她一起看她喜歡的題材的書。

ABC Pathways每班設有一位外籍老師及一位中文老師，「長時間與英文老師相處可以讓學生學習標準英語口音外，亦會更融入國際性的文化及學習氛圍。」Emma爸爸Phillip表示Emma長時間處於英語環境，使用英語讓女兒變得輕鬆起來。

現時就讀K3班的Emma，英語程度已達小學水平，更分別在劍橋英語基礎考試第二級（A1 Movers）和第三級（A2 Flyers）均獲得滿分（15個盾牌）的佳績。Michelle表示，一直以來Emma都無需要額外進行補習或做練習，英語水平得以提升，全因她在學校早已打好扎實根基。「我們從來沒有幫她背誦生字和英文文法，全部都是她平日在學校邊玩邊學，潛而默化地記進腦。現在她除日常英語外，科學用語亦運用自如，現時她的英語水平已達到小學程度。今次獲得滿分，足以證明學校早已幫她打好基礎。」

ABC Pathways為Emma打好英文根基，輕鬆駕馭校外能力測試。

數學So Easy 小天才最愛返學

今年就讀K3的Jayden，性格活潑好動又喜歡發問，這亦是爸爸莫先生為他報讀ABC Pathways的最大原因。「他本身比較好動，所以不能要求他坐定定聽書和學習。當初選擇為他報讀ABC Pathways，最主要因為學校會採用活動式教學，透過不同形式的遊戲讓小朋友一邊玩一邊學習，學校在『玩』和『學』兩方面掌握得很好，小班教學加上老師們都很專業，他們會為小朋友特別設計不同學習遊戲，讓小朋友可以在輕鬆氣氛下投入學習，自PN班開始，Jayden已經很喜歡返學。」

ABC Pathways課後沒有功課，Jayden放學後可在家做感興趣的事，激發潛能。

自小便對科學和STEM特別感興趣的Jayden，數學成績亦特別優秀，水平甚至比同齡小朋友高，除在World Mathematics International（WMI）世界數學邀請賽獲得香港組別銀獎外，還代表香港遠赴韓國比賽且獲得優異獎，又曾在大型數學比賽取得銅牌，「他從來沒有表現出壓力，回家後無需要做功課，父母亦沒有追求分數的壓力。」

Jayden代表香港到韓國出戰國際數學比賽，與30個國家學生一比高下，展現數學才能。

與7所直資/私立/國際學校結盟  為家長挑選最合適小學

除小朋友的學習過程外，ABC Pathways Group創辦人兼校監Mrs Bally Wong同樣注重學校與家長間的緊密聯繫。學校除了定期舉辦不同的家長講座外，亦會安排家長觀課，讓父母了解孩子的學習情況和進度。「我們每年都會逐一為K2的父母提供升學策劃會面，希望透過傾談，讓家長了解到自己的小朋友最適合入讀甚麼學校，過程中家長可以揀選心儀的小學。同時會向他們推薦7間結盟和友好學校，希望家長們可以在面試前透過推薦信，讓他們挑選出一間最合適又喜歡的學校。」

ABC Pathways與7所擁有同樣教學理念的直資、私立、國際學校結盟，讓學生於小學校園生活也能持續擁有快樂且有成效的優質教育。

結盟和友好學校包括：
•    宣道會劉平齋紀念國際學校（國際學校）
•    啟思小學（私立）
•    福建中學附屬學校（直資）
•    保良局林文燦英文小學（直資）
•    播道書院（直資） 
•    保良局香港道教聯合會圓玄小學（直資）
•    嶺南大學香港同學會小學（直資）
*排名不分先後

想親身體驗ABC Pathways 的「玩住學」教學模式，了解讓小朋友愛上愛習的魔力？立即免費報名參加入學分享會和開放日，名額有限，先到先得！

Admission Seminar 入學分享會

立即報名：https://bit.ly/3sIMnMD

ABC Open Day - Exploring World Cultures Fun Day

立即報名：https://bit.ly/3EyJd0D

(特約）

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