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【圓滿人生】一生人中最多人後悔的2件事　私家看護：幾乎無人後悔無為工作拼搏

保健美顏 18:00 2023/09/19

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澳洲私家看護揭，一生人中最多人後悔的2件事。

生命總有終結的一天，又有幾多人能做到終身無憾？近日有日本媒體探討「一生人中最後悔的2件事」，而有多年照顧長者經驗的澳洲居家看護，亦曾撰文分享過最多人在臨終前感到後悔的兩件事，值得反思。

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活得健康啲

據日本媒體DIAMOND Online報道，每個人一生中都總有感到後悔的事，第2名是「我希望我沒有工作得太努力」；那麼排名第一又是甚麼？

澳洲居家看護Bronnie Ware就曾透過多年照顧長者病人的經歷，研究出最多人在臨終前感到後悔的2件事：

2. 我希望我沒有那麼努力

Bronnie Ware分享，這個想法來自她護理過的每一位男性患者。他們會懷緬缺少時間陪伴孩子及伴侶。當然也有女性談到了這種遺憾，但由於許多女性並非養家糊口的人，因此幾乎是所有男性都有這種遺憾。

而諷刺的是，幾乎沒有人曾後悔過，自己應要對工作更努力才對。

1. 我希望我有勇氣過「忠於自己」的生活，而不是別人期望的生活

「這是最常見的遺憾。」Bronnie Ware指出，當人們意識到生命即將結束時，回顧過去卻很易發現，自己有許多夢想沒有實現。大多數人甚至連一半的夢想都沒有實現。而在年輕時，很少人會意識到健康的重要，直到他們不再擁有它。

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責任編輯：羅嘉欣

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