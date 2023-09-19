【深圳好去處】深圳歡樂海岸一站式親子玩樂 騎馬+探洞+賽車樣樣有【附地址及交通】

疲情過去，港人外出意欲大增，不少港人選擇鄰近的深圳暢玩，加上深圳市推出便利港人北上消費等措施，家長們不妨於中秋國慶長假快閃深圳，來個親子一日遊。不少人提及北上深圳消費，多數選擇商場閒逛，其實深圳亦有不少運動體驗中心適合一家大小。有港媽在小紅書最近分享到深圳如何一次過與小朋友體驗「騎馬、探洞、賽車」等不同活動。

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港媽「親子遊玩世界💓Summer」今次推介深圳南山區好去處，位於深圳南山區的維多利亞國際馬術俱樂部，場地廣闊，而場內共逾50匹馬，大人體驗價498元，而小朋友238元人民幣，過程約20分鐘，家長可先在微信預約。場內職員在開始前會跟大家分享有關馬匹知識，以及樂於幫忙拍照打卡留念。而騎馬過後小朋友可以一齊餵馬仔，大人、小朋友都可享受騎馬樂趣。

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維多利亞國際馬術俱樂部

地址：前海深港合作區南山街道月亮灣大道火車西站旁

營業時間：週一至日 09:00-20:00

騎完馬仔，再戰南山區另一著名景點—「歡樂海岸」，佔地125萬平方米，屬國家5A級旅遊景區，集合生態、文化、娛樂、購物和藝術於一身。園區內有不同Playhouse，今次推介的探洞工場，是全國第六家旗艦店，獨創「國風仙俠」風格主題，場內設有3種難度區域，八條主題洞穴，小朋友會穿著全方位護具，自由在爬洞探索，訓練恆心及毅力。

探洞工場

地址：深圳市南山區歡樂海岸購物中心L2層

營業時間：10:00-22:00

熱愛賽車快感的小朋友，亦可以選擇到園區的九號卡丁車俱樂部一試身手。超仿真迷你賽車場，身高1.3米以上的小朋友能獨自輕鬆駕駛，若然小朋友不夠高，大人可以一齊玩，一次須88元人民幣。

九號卡丁(歡樂海岸店)

地址：歡樂海岸曲水灣4棟4-2A

營業時間：10:30-22:00

玩完一日，晚上更可觀賞水秀劇場名為《深藍秘境》的大型激光噴泉show，利用大型立體光雕投影技術，結合3D水幕、火陷、激光、音樂和煙花，呈現一場視覺與聽覺的盛宴，為旅程畫上完美句號。

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責任編輯︰王明芳

