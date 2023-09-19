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【東張西望】麥樂雞有骨事件惹食客關注　麥當勞回應：已立即與供應商跟進

娛樂 12:55 2023/09/19

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熱門 林作 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

麥當勞就麥樂雞有骨一事作回應。

日前一集《東張西望》就講到觀眾林生先早前到快餐店吃麥樂雞吃到骨的事件，林先生說：「個女好彩無食到」，後來就連到同一間快餐店分店做實測的「東張女神」梁菁琳同樣中招、吃到一條軟骨！

【東張西望】食麥樂雞竟然有骨？　「東張女神」梁菁琳都中招【有片】

麥當勞回應

麥當勞公司在今日（9月19日）向TOPick表示：

本公司收到顧客回饋有關麥樂雞投訴個案，對此表示高度關注，正積極聯絡該顧客跟進。

麥樂雞是由雞肉加上調味料再配以麵粉炸漿製成，製作過程中，雞肉會經過兩次切割攪拌磨碎，最後會經過X光機測試。出售多年以來從未收過類似顧客回饋。就此事件，我們已立即與供應商跟進並測試同批次的貨品，檢測結果並無異樣。

至於東張西望主持於光顧本公司另一餐廳進食麥樂雞時發現小塊軟骨，公司表示麥樂雞原材料有可能帶有雞軟骨組織。

本公司一向秉承嚴謹的營運守則及食品安全標準。我們會繼續致力為顧客帶來愉快的用餐體驗。

麥樂雞內有骨！（影片截圖）

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撰文 : TOPick柴犬出動

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