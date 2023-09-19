【小心煮食】長期吸入油煙易致肺癌?　 醫生揭6大高危因素

▲ 長期吸入油煙易致肺癌? 醫生揭6大高危因素。

小心煮飯時的油煙！台灣有醫生指出肺腺癌原因中，有6項是最為常見，包括吸食一手及二手煙、肺癌家族病史、空氣污染、接觸重金屬化學藥物，以及吸入過多烹飪油煙。長期在廚房工作的人士，因此很容易成為罹癌高風險族群。

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家醫科醫師王健宇日前在節目《健康好生活》中表示，曾遇過一名年約50多歲的婦人，主動要求做「胸部X光」檢查，他詢問背後原因才得知對方是因為有好友於肺部發現1.2cm的腫塊，確認罹患肺腺癌四期，而深感不安，擔心自己會步好友後塵。

對此，王健宇指出，肺腺癌原因當中，當中有6項是最為常見，包括吸食一手及二手煙、肺癌家族病史、空氣污染、接觸重金屬化學藥物，以及吸入過多烹飪油煙。而婦人的患癌朋友其實是在小食店工作，一天超過8個小時都在接觸油煙，因此，亦屬於高風險族群之一，並直言「肺癌危險因子，與烹飪有相當大的關係」。

王建宇最後補充，若以台灣人為例，罹患肺癌、肺腺癌的最大風險在於「烹飪」，因此建議民眾若要備料煮飯的話，可以嘗試製作「低溫料理」，並且減少每次烹飪的時間、一天烹飪的次數，如此一來就可有效降低罹癌機率。

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責任編輯：羅嘉欣