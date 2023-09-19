  • 33°C
香港時間 : 2023919日 (週二) 14:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小心煮食】長期吸入油煙易致肺癌?　 醫生揭6大高危因素

醫生診症室 13:32 2023/09/19

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

長期吸入油煙易致肺癌?　 醫生揭6大高危因素。

小心煮飯時的油煙！台灣有醫生指出肺腺癌原因中，有6項是最為常見，包括吸食一手及二手煙、肺癌家族病史、空氣污染、接觸重金屬化學藥物，以及吸入過多烹飪油煙。長期在廚房工作的人士，因此很容易成為罹癌高風險族群。

最新影片:

活得健康啲

家醫科醫師王健宇日前在節目《健康好生活》中表示，曾遇過一名年約50多歲的婦人，主動要求做「胸部X光」檢查，他詢問背後原因才得知對方是因為有好友於肺部發現1.2cm的腫塊，確認罹患肺腺癌四期，而深感不安，擔心自己會步好友後塵。

對此，王健宇指出，肺腺癌原因當中，當中有6項是最為常見，包括吸食一手及二手煙、肺癌家族病史、空氣污染、接觸重金屬化學藥物，以及吸入過多烹飪油煙。而婦人的患癌朋友其實是在小食店工作，一天超過8個小時都在接觸油煙，因此，亦屬於高風險族群之一，並直言「肺癌危險因子，與烹飪有相當大的關係」。

王建宇最後補充，若以台灣人為例，罹患肺癌、肺腺癌的最大風險在於「烹飪」，因此建議民眾若要備料煮飯的話，可以嘗試製作「低溫料理」，並且減少每次烹飪的時間、一天烹飪的次數，如此一來就可有效降低罹癌機率。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【癌症殺手】不煙不酒毫無徵兆意外揭患末期肺癌　港男樂觀抗癌8年趨穩定
18:39 2023/07/11
【癌症殺手】不煙不酒毫無徵兆意外揭患末期肺癌　港男樂觀抗癌8年趨穩定
【癌症殺手】男子狂咳2個月以為「長新冠」　確診肺癌4期醫生揭5類咳嗽要留神
12:47 2023/07/25
【癌症殺手】男子狂咳2個月以為「長新冠」　確診肺癌4期醫生揭5類咳嗽要留神
【癌症殺手】65歲婦長年燒香驚患肺癌　醫生解構燒香與肺癌風險
18:43 2023/08/24
【癌症殺手】65歲婦長年燒香驚患肺癌　醫生解構燒香與肺癌風險

你可能感興趣

【癌症殺手】不煙不酒毫無徵兆意外揭患末期肺癌　港男樂觀抗癌8年趨穩定
18:39 2023/07/11
【癌症殺手】不煙不酒毫無徵兆意外揭患末期肺癌　港男樂觀抗癌8年趨穩定
【癌症殺手】男子狂咳2個月以為「長新冠」　確診肺癌4期醫生揭5類咳嗽要留神
12:47 2023/07/25
【癌症殺手】男子狂咳2個月以為「長新冠」　確診肺癌4期醫生揭5類咳嗽要留神
【癌症殺手】65歲婦長年燒香驚患肺癌　醫生解構燒香與肺癌風險
18:43 2023/08/24
【癌症殺手】65歲婦長年燒香驚患肺癌　醫生解構燒香與肺癌風險
健康問題 肺腺癌 台灣 肺癌

最高瀏覽

【養兒防老】昔日身家逾百億 前首富入住養老院度晚年：不想給子女添麻煩
17:25 2023/09/18
【養兒防老】昔日身家逾百億 前首富入住養老院度晚年：不想給子女添麻煩
【醫療事故】男子打局部麻醉躺手術枱遭遺忘　執刀醫生竟若無其事放工回家
17:06 2023/09/16
【醫療事故】男子打局部麻醉躺手術枱遭遺忘　執刀醫生竟若無其事放工回家
【網絡熱話】北河街街市驚見巨型黃立䱽售價$400起 專家：價錢屬偏貴
13:30 2023/09/18
【網絡熱話】北河街街市驚見巨型黃立䱽售價$400起 專家：價錢屬偏貴