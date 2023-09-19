【你好，我的大夫】孔德賢曾傳介入廖慧儀戀情一度停工　成功洗底成上位小生

▲ 孔德賢成TVB新一代上位小生。

TVB劇集《你好，我的大夫》由蔡思貝、何廣沛、吳偉豪、游嘉欣、陳嘉慧、孔德賢等，一班年輕演員合演，播出約一星期，反應不俗。

昨晚（9月18日）劇情講到飾演進修中醫師學徒彭晴望的孔德賢，初次遇上扮演毒癮少女的區明妙，因為失禁怕看診，將自己鎖在天台。孔德賢為區明妙準備一套乾淨衣服，以行動鼓勵她不要諱疾忌醫。二人將在劇中有感情線，區明妙更會獻出螢幕初吻予孔德賢！

【你好，我的大夫】陳嘉慧游嘉欣吳偉豪孔德賢演醫師 平均年齡25歲洗走TVB老人台形象

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主持與演員 雙線發展

現年26歲的孔德賢（Danny）是TVB新一代上位小生，因外貌與羅子溢（前名羅仲謙）相似，入行時被封為「翻版羅仲謙」。

他修讀香港理工大學建築工程及管理學系學士課程，2017年加入大台為直播平台 big big channel以及J2清談節目《#後生仔傾吓偈》擔任其中一位意見領袖。其後獲委派主持多個節目，包括《今期流行》、《Ben Sir睇樓團、《香港原味道》、《識貨》系列等，在主持方面經驗多多。

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Danny逐漸踩入劇組參與劇集拍攝，演出作品包括《香港愛情故事》、《法證先鋒V》、《法言人》等，還有未播出新劇《本尊就位》，以及由佘詩曼、李施嬅主演的《新聞女王》亦有份參演，向主持與演員方面雙線發展。

去年，Danny簽約TVB經理人合約，成為親生仔，更成功入圍「飛躍進步男藝員」最後十強，前途一片光明。

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【香港小姐】廖慧儀前度生前控訴孔德賢撬牆腳 Jessica曾諷Sam「玩跳樓」卻一語成讖

捲入廖慧儀前度輕生風波

不過，最令人印象深刻的負面新聞，Danny於2020年曾捲入三角戀風波，傳介入有「狂野空姐」之稱的前港姐廖慧儀（Jessica）與已故前度Sam的戀情。

Sam生前曾發文公審Danny，點名「警告」不要再找廖慧儀，因而傳出「撬牆腳」之說。Sam疑情困墮樓輕生，Danny因此沉寂了一段時間，不過現時他與廖慧儀已復出幕前。

▲ Sam生前曾發文公審孔德賢，點名「警告」不要再找廖慧儀。（IG圖片）

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