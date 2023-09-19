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【食用安全】女子食韓燒驚見五花肉流出詭異粉色液體　質疑為合成肉官方咁回應

食用安全 13:39 2023/09/19

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有網民近日在深圳一間餐廳食韓燒，結果發現五花肉流出詭異的粉色液體。

食物安全不容忽視！近日一名女子到深圳一間韓式燒烤餐廳用膳，不料卻發現烤盤上的五花肉流出詭異粉色液體，因此懷疑店家使用合成肉。涉事餐廳事後回應，指粉色液體為原本肉裡的血水，而相關部門其後亦有到現場核實，但就未有發現任何不合法來源的肉類產品。

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綜合《澎湃新聞》《白鹿視頻》等內地媒體報道，事主近日在小紅書發布影片，表示在深圳龍崗一間烤肉店用餐時，發現烤盤上的五花肉流出詭異粉色液體，因此質疑店家使用合成肉；事主之後詢問侍應，對方回應指「和雞蛋煮熟一個原理」。涉事餐廳在上周三（13日）回應事件，表示粉色液體乃是原本在肉裡的血水，又指店裡的肉都要放進雪櫃，雪硬後才會拿出來用機器切片，而凍肉從雪櫃中拿出來會有水分，故烤的時候會軟化，流出湯汁。

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深圳市市場監督管理局於上周四（14日）發布消息，指深圳市龍崗市場監管局獲報後，同日前往涉事烤肉店進行現場核實。經過核查，證實店家使用的五花肉產品只有一種，為智利進口的凍品，且產品索證索票齊全；餐廳後廚有凍肉切割工具，沒有發現任何不合法來源肉類產品。執法人員與五花肉供應商進行核實之後，證實供應渠道屬實。

與此同時，為了進一步確保食品安全，市場監管局亦委托了深圳市計量質量檢測研究院，對該店的五花肉產品及其他肉類產品進行執法抽檢，將在之後公布抽檢的結果。

甚麼是合成肉／膠水肉？

膠水肉扒成本較新鮮肉扒低廉，過往亦曾有杭州供應商以俗稱「TG酶」的肉類黏合劑，將碎肉黏合成完整肉扒。浸大理學院化學系一級講師麥嘉慧曾表示，「TG酶」不是食物添加劑，故不會在營養標籤上看到。它之所以有黏合作用，是因為其遇到蛋白質時，能令蛋白質交聯，重新黏合肉碎，是天然化學反應。

不過，麥嘉慧亦表示，相比起新鮮肉扒，若廚師用TG酶製作膠水肉，食物可能有較高安全風險，因為膠水肉是由不同小肉塊組成，如果其中一塊有細菌，有可能污染其他肉塊，出現食用安全問題，市民要徹底煮熟才可進食。

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責任編輯：羅嘉欣

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