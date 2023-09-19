【隱形眼鏡】日戴con12小時逾30年　貪靚女視力模糊驚揭角膜長滿血管

▲ 日戴con12小時逾30年，貪靚女視力模糊，驚揭角膜長滿血管。

不少近視的人士為了方便美觀，會選擇配戴隱形眼鏡。但近日内地一名47歲的女子，因配戴隱形眼鏡30年，且每天戴超過12小時，發現視力愈來愈模糊。最終求醫檢查發現，其雙眼角膜竟長滿血管。

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據内地媒體《陝視新聞》報道，來自湖北武漢的47歲彭女士，日前因出現嚴重的紅眼、怕光、流淚等症狀，遂前往醫院求醫。經醫生檢查後發現，其雙眼的角膜上竟佈滿新生血管。

醫生進一步問診後得知，彭女士於30年前被診斷患有高度近視，為了美觀每天都會配戴隱形眼鏡，且配戴時間超過12小時，只有在睡覺時才會取下來。武漢愛爾眼科漢口醫院老視與白內障專科主任許榮解釋，由於彭女士長時間配戴隱形眼鏡，導致角膜含氧量不足，誘發大量新生血管增生，於是出現慢性炎症反應，同時影響眼睛看東西的清晰度。

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許醫生警告，每天連續戴隱形眼鏡10多個小時，不僅可能會誘發新生血管的增生，甚至會導致感染性角膜炎、角膜潰瘍、角膜穿孔，嚴重還會影響視功能。因此她建議，在選擇配戴隱形眼鏡時，應選擇含氧量較高的隱形眼鏡，配戴時間最好不超過8小時，能夠戴框架眼鏡就盡量不要戴隱形眼鏡。

隱形眼鏡一周不可戴5天

香港眼科醫學院前院長周伯展曾受訪指，隱形眼鏡被卡在眼皮其實有碎裂風險，如碎片殘留眼內，可刮傷眼睛，甚至引起細菌感染，導致眼部發炎。因此所有人都不應以手捽眼，尤其是配戴隱形眼鏡的人士。

以下是戴隱形眼鏡的一些建議：

一星期不可以戴5天，每天不可以戴10小時；

留意隱形眼鏡衛生乾淨；

配隱形眼鏡時，尋求視光師或相關專業人士的協助。

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責任編輯：羅嘉欣