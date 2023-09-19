【心肌梗塞】男子出汗後冲凍水涼降溫　胸悶呼吸困難急性心肌梗塞險死【附醫生拆解成因】

▲ 出汗後冲凍水涼降溫，男子急性心肌梗塞險死。（iStock圖片）

踏入9月，天氣理應轉涼，但溫度仍然高企，外出難免大汗淋漓。內地一名男子工作回家後滿身大汗，於是立即冲凍水涼，結果卻出現胸悶、呼吸困難的症狀，送院檢查後被診斷為急性心肌梗塞。有醫生拆解人體在高溫下冲凍水涼的風險，嚴重甚至會危及生命。

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根據《澎湃新聞》報道，浙江杭州一名48歲的李姓男子，日前下班回家後滿身大汗，於是立即冲凍水涼降溫。5、6個小時後，他開始感到胸悶，最初以為是中暑，未有太在意，但胸痛症狀遲遲未緩解，並出現心臟疼痛，呼吸愈來愈困難。

李男於是自行駕車前往醫院，但途中不適感愈發強烈，最終只能讓兒子開車送他到醫院。經醫生診斷後，發現是急性心肌梗塞，心臟前降支血管完全阻塞。醫生立即李男進行手術，抽出血栓，並置入支架。目前李男正留院觀察，並逐步恢復。

醫生拆解成因及風險

至於為何冲凍水涼會引發心肌梗塞，餘杭三院心血管內科主任章永根解釋，在高溫下，人體的毛孔處於開放狀態，以便汗水排出，有效降低人體的表面溫度，但當開放的毛孔遇到冷刺激，便會突然關閉，導致外周血管收縮，血壓升高，甚至造成冠狀動脈嚴重痙攣、斑塊破裂，形成血栓，危及生命。

心血管疾病趨年輕化

台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

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責任編輯：羅嘉欣