【懷孕前後】產後欲返娘家坐月老公變面拒放人 準媽媽崩潰：完全唔明白我

▲ 有準媽媽想返娘家坐月，老公變面唔放人，令她非常崩潰想喊。

月子坐得好年輕十載，坐不好就會伴隨一生的後遺症！有準媽媽即將卸貨，產後欲返娘家坐月，老爺奶奶已經開綠燈，但老公拒放人，說到此話題更會「鄒眉又揦晒口面」，完全唔妥協。對此，準媽媽崩潰爆喊，「完全唔明白我，佢自己唔聽人講！覺得自己講嘅嘢係啱，真係同佢傾都血壓上升！」。

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該名準媽媽日前在親子王國討論區以「返娘家坐月有咩問題？」為題發帖，她透露自己早前同老公商討回娘家坐月，她的媽媽更已經為她準備好坐月的物品，但老公聞言即變面，

我媽其實一早就同我講坐月就喺我呢邊坐！我媽係好歡迎我返去仲叫我同老公一齊返去。

疑有產前產後抑鬱

準媽媽不明白老公為何拒讓她回娘家，但她始終覺得「自己阿媽知自己個女咩口味，加上我媽最有經驗！」她跟老公直言，坐月一定要坐好，她一定會返去娘家坐月，並詢問老公會否同行返娘家，若不想去就自己上來看BB，

佢話冇人返娘家坐月，我話邊度冇？大部分人都係咁！其實我真係好唔開心！佢由頭到尾完全唔明白我！加上我而家陀緊呀b！我真係委屈到喊出嚟！好辛苦！加上佢媽都肯我返去坐月，我諗生前生後都會有抑鬱。

準媽媽呻自己懷疑因此有產前產後抑鬱，而有網民指她的老公是傳統男人，「傳統係唔可以返娘家坐月(唔知點解)，不過呢個年代應該冇呢支歌仔唱啦，妳同老公好好商量，最緊要自己坐月坐得好」、「啲男人係唔明白，生完生理心理都好需要關愛，同佢講係咪想我產後抑鬱做傻事！」

有網民則反問結婚就要斷六親，娘家都唔俾返？「你老公有病快啲叫佢睇醫生，大把人返娘家坐月，係你老公少見多怪。真係唔好叫奶奶同你坐月，好就好，唔好，你人都癲。返娘家你真係可以休息，喺男家唔通點你奶奶做亞四。」

而準媽媽也回覆網民，表示會企硬返娘家坐月，

我點都會企硬！我唔會理佢，我有咗初期好唔舒服，我話我想返去我媽呢邊，然後佢又變哂樣！我果時又有害喜，嘔到七彩！我媽又知我咩口味！我冇理佢！我直接返去！我而家返到佢呢邊！又冇啖好食！我而家肚餓都係食方包！佢話買外賣 我完全唔想食！我剩係想喺我媽嗰邊住。

她又指在家「冇啖好食」都只是收埋在心入面，她跟老公講掛住父母，想返去住一排，坐月時更不好意思麻煩奶奶幫忙，自己媽媽則比較易開口，

佢鄒哂眉話冇人會返娘家坐月，又話冇人結咗婚都成日返娘家，我話又唔係成日，坐月都係坐一個月姐，佢都唔肯…..其實我咩都係同佢講聲，唔會就咁直接返去我媽嗰邊！我話我遷就你，你都要遷就返我！等佢自己慢慢諗下。唉！每次同佢溝通都溝通到崩潰喊哂。

至於傳統話唔返得外家，有網民則指她老公會錯意，其實係外家唔喜歡，但對男家無影響。準媽媽就話，

佢都傻傻地！佢自己唔聽人講！覺得自己講嘅嘢係啱，真係同佢傾都血壓上升！

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責任編輯︰王明芳