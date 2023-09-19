【你好，我的大夫】與圈外男友感情穩定成心靈依靠　陳嘉慧認真對待每個角色

▲ 工作愛情兩得意！

在娛樂圈打滾除了努力，更需要運氣，就如TVB小花陳嘉慧絕對是得到「幸運之神」的眷顧，在訓練班畢業後很快獲得監製賞識，有機會在劇集擔正做女主角，隨後劇接劇，可謂備受公司力捧！

難怪陳嘉慧接受TOPick專訪自覺幸運，不過她直言自己也十分努力，認真對待每一個角色：「無論是路人甲 ，甚至沒有對白，我都會好努力在背後做好本份。」

事業可算一帆風順，原來愛情上這位宅男女神亦已「封盤」，大方直認有圈外男友，更大讚對方對其照顧有加，成為她的依靠。

【你好，我的大夫】陳嘉慧游嘉欣吳偉豪孔德賢演醫師 平均年齡25歲洗走TVB老人台形象

▲ 嘉慧認為在劇集《你好，我的大夫》的角色與真實性格非常不同。（陳慧安 攝 ）

角色與現實大反差

近日熱播中的新劇《你好，我的大夫》中演中醫師「袁絲絲」一角的陳嘉慧，劇中自信心爆棚，性格自以為是，她坦言此角對其十分有難度：「劇中袁絲絲自大，覺得自己讀書叻，甚麼也要拿第一，鬥勝心很強，但現實中的我比較佛系，完全沒有所謂 。」

嘉慧續指在劇中經常要黑口黑面，不能笑，與自己個性大相徑庭：「對着吳偉豪或者嘉欣 ，會覺得他們很煩很蠢，經常要Ban他們，有時我說完對白後會不小心流露自己的真實本性，不小心笑了。」

▲ 《你好，我的大夫》

難忘場口入行最大挑戰

今次首次演繹中醫師的她，自言此劇對其最有難度並不是施針的戲份，而是一場能醫不自醫的場口，更認為是入行以來覺得最大挑戰。

原來這場戲便是要拍攝「探肛」場口，嘉慧指劇情要她脫去褲子，趴在治療床：「 雖然我有穿打底褲，但要趴低，個鏡頭又很近影住隻腳，之後導演對我說擘大些，擘開些 ，我覺得很尷尬。而且，在演繹上亦有難度，因為要做的表情是自己未嘗試過的東西。」

▲ 陳嘉慧指拍攝「探肛」場口為入行最大挑戰。

與吳偉豪擦火花

在劇中她與吳偉豪有感情線，二人今次首次演情侶，嘉慧指合作擦火花：「我們最初是歡喜冤家，經常打打罵罵兼互窒，非常搞笑。」

雖然他們有接吻場口，惟嘉慧認為打對方的場口較難忘：「因為我要用盡全力拍他，也試過用杯水淋他 ，加上吳偉豪在戲內戲外較調皮，所以打他的時候也特別爽。」又指二人在拍攝時會溝通怎樣演繹才令效果呈現最好。

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自認幸運感激監製提攜

2017年加入訓練班入行的嘉慧，在短短4年便有機會擔任當女主角，絕對較很多演員幸運，她亦深明這些機會得來不易，故努力做好每一次的演出，不想辜負別人給其的機會，令他們失望。

她自言十分幸運，亦感激監製方駿釗的提攜：「在我訓練班實習的時候，我很感激他見到我的努力 ，我的確是幸運的一個，當大家也很努力的時候，而我能被挑選出來 ，所以我很感謝他的栽培，一直陪伴我的成長，直到今時今日這套劇，他再次給機會我演出，真的很感恩。」

▲ （陳慧安 攝 ）

從不自滿用心做好角色

外界眼中嘉慧的演藝之路平坦，發展機會多多，惟她沒有因此而自滿，由過往直到現在一直秉持謙虛勤力的心，做好自己本份。「勤力是必然，如果不勤力，絕對不會被人看見，一定要努力認真對待每一件事，在訓練班時期 ，我對待每一個角色，無論是路人甲或有沒有對白，都很努力在背後做好自己。」

正如她而言，在訓練班出來後，不但要從低做起，大多沒有角色名，而且，可能同時更要拍攝不同劇組，在很多人眼中這樣一步步捱出來，絕對不容易，也是意志體力的鍛鍊。

▲ 陳嘉慧在2019年的《解決師》演唐詩詠的學生。

凡事學習為角色設計

但嘉慧從不覺一絲的艱辛，反而視為一種學習過程：「 很多人會覺得你在後面沒有甚麼做，只是行行企企 ，其實在那時候你可以為角色創造一些東西，自己可以想劇本或那場戲說甚麼。」

她憶述訓練班時的老師鄭丹瑞一席話，不應當自己是一個「茄喱啡」，就甚麼也不做，只在片場Hea：「應趁這個機會甚麼也學，例如學習前輩的演技或劇本的分析， 如果未去到那麼深層，就看看Rundown﹑打燈，因為很多時候自己都要就燈光位﹑走位，這些全部都是學習的準備。」

她舉例指在最初入行拍攝《愛·回家之開心速遞》已有為角色設計：「那時候我演傻強的女朋友，當時沒有人叫我戴眼鏡，但我會想傻強的女朋友，應該要配合他的角色，不如戴眼鏡， 我認為不要理自己站在有多後， 應該盡本份做好自己角色的東西。」

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百花齊放

就是因為嘉慧用心上進的態度，芸芸中脫穎而出，令其工作機會不絕，更被視為公司上位小花之一，但她從來沒將其他小花視為競爭對手，更認為大家各有特質，亦不會因外界的比較，會感到有所壓力。

她說：「有比較都是進步的一種，大家性格也不同，若果你叫我拍性感，我又未必可以符合到個角色，打女別人做到，我又做不到，大家也有自己的特質，而我自己比較佛系，甚麼也沒有所謂，不知是否這樣讓人覺得比較平易近人和貼地。 」

▲ 《你好，我的大夫》

自我要求高 望觀眾見到進步

但在娛樂圈生存亦不能太過佛系，難免較蝕底，嘉慧自言由訓練班一步一步到現在，已十分感恩，更認為鬥勝心不應與別人鬥：「我會自己給壓力自己，例如上一套反應好 今套沒有那麼好，這方面會自己與自己鬥，個好勝心會想怎樣做得更好，怎樣令人覺得我有進步； 而不是覺得陳嘉慧都是個新人，第一次有好成績，第二次為何會這樣愈來愈退步，反而在這些位置上，我自己很想抓緊每次都能讓別人看見我的進步。」

嘉慧續指她每次演出也會留意觀眾的評論，因為她認為從他們的評語會知道自己理解演繹個角色，在別人看後會有甚麼看法，從而知道觀眾的想法，令其下次演出時可以作出改善進步。

▲ （陳慧安 攝 ）

犧牲與家人時間

在工作上發展不俗，惟凡事有得便有捨，她直言這幾年犧牲了對家人的陪伴 ：「我在香港發展事業時，很容易疏忽他們的感受或者他們需要我幫忙時，也不能陪伴在身邊。」

她續指：「有段時間我媽媽比較不舒服， 她都有問我可否回日本，但那段時間我又忙於拍攝，加上撞正疫情要隔離，根本沒有那麼多假可以請，所以在這方面我覺得很對不起家人。 」

▲ IG圖片

大方認愛

至於作為不少宅男心中女神的嘉慧，不但工作上出色，原來感情上亦已有着落，大方直認有圈外男友，指與對方感情穩定，似乎「打風都打唔甩」！

即使她身在花花世界的娛樂圈，工作需要關係又要與男演員有親熱戲份，惟她指每次都會事先與男友「備案」，男方更對其百分百信任，談及男友時嘉慧更不自覺流露甜蜜幸福的樣子。

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男友優點多多

嘉慧透露與對方在朋友中的聚會認識，大讚男方對她照顧有加，是其心靈上一個很大的依靠：「他很體貼，諒解我很多事情，亦很懂得照顧我。自己有段時間很不快，他會帶給我很多正能量，成為我的依靠。」

她自言比較樂觀，全因任何事也會與男友分享，對方亦會幫其吸收負能量，令她重拾快樂。能夠相遇相交從來不易，從言談中感受到嘉慧與男友十分珍惜彼此那份情。

化妝：Ivymakeuphk

記者：陳曉柔

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