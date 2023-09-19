【玫瑰崗停辦】舊生李芷晴憶昔日中學時光　Stephanie計劃回學校探望老師【有片】

▲ 李芷晴對母校玫瑰崗中學停辦感可惜。

創校64年的玫瑰崗學校日前突然宣布將辦學權轉交香港道爾頓學校，並逐步停辦中學部，事件引起爭議與關注。

舊生之一、2012年中七畢業的藝人李芷晴（Stephanie）接受《東張西望》訪問時，也有分享感受。

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李芷晴回味中學時光

李芷晴在玫瑰崗度過2年時間，她指在自己的印象中，玫瑰崗和其他學校有所不同：「其他學校會搞Picnic、最多去主題樂園玩，但我哋學校就會可以去外地，搭飛機去一個地方，可能有北京圑，或者遠啲真係有外國圑，我記得嗰時就去咗台灣一個禮拜。」

▲ 李芷晴（圖左）為玫瑰崗中學舊生。（影片截圖）

李芷晴：突然間話冇就冇

李芷晴向《東張西望》主持梁菁琳表示自己看新聞才得知母校停辦，她說：「有少少好驚訝，真定假呀，突然間話冇就冇，同埋有啲可惜。」

她打算與中學同學一起回玫瑰崗探望老師，「始終都有啲回憶喺度、睇下啲地方，趁我哋可能未必有機會再去嘅時候就去睇下。」

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「中學嘅時候好少着校服影相」

在今年4月，李芷晴曾在社交網發文為DSE考生打氣，並公開了兩張她身穿中學校服的相片，她寫道：「我發現中學嘅時候好少着校服影相，建議你哋而家影定多啲，將來一定會好想睇返㗎🥰#人生頭髮最短嘅時候 #青春一去不復返」。

當時有網民留言：「原來你讀玫瑰崗學校」、「校花呀😍 我都讀過玫記不過小學」「好遺憾中學時代冇呢位同班同學」。

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