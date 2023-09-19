【收受利益】涉向家長收賄英基前主任擬認9罪　案件明年11月中開審

▲ 英基國際幼稚園（烏溪沙）時任行政主任林珍妮。（陳靜儀攝）

14名家長涉向英基國際幼稚園（烏溪沙）時任行政主任林珍妮提供賄款共逾124萬元，以協助他們的子女入讀該校幼兒班，15人早前被廉署起訴串謀使代理人收受利益等罪，並分兩案處理，案件今（19日）於區域法院提訊。控方申請將兩案合併，表示林將承認代理人收受利益等共9罪，並以控方證人身份於兩案作供，其中2名被告反對合併。法官先將涉及11人的案件，排期於2024年11月14日開審，另排期於2023年11月13日聽取兩名反對合併的被告陳詞，各被告續准保釋。

首案被告分別為林珍妮（53歲），案發時為英基國際幼稚園（烏溪沙）行政主任，現報稱文員，另10名被告為家長，分別為黃詠雯（44歲，凍肉店經理）、劉映均（42歲，無業）、馬賢文（35歲，產品專員)、李洁冰（45歲，無業）、林泯希（41歲，經理）、張珈銘（41歲，商人）、徐惠謙（39歲，補習老師)、江靜雯（44歲，家庭主婦）、蔡慧妍（38歲，家庭主婦）及李俊朗（37歲，項目經理）。

林珍妮獨自被控1項代理人索取利益罪，以及4項代理人收受利益罪；林珍妮另被控8項串謀代理人收受利益罪，劉映均則與林珍妮同被控上述兩項串謀罪，其餘9人亦與林同被控1項相同串謀罪。

次案4名被告為黃美雪（37歲，會計師）、麥偉琪（41歲，經理）、朱霜叶（33歲，家庭主婦）及蕭裕邦（45歲，商人），4人各被控1項串謀使代理人收受利益罪。

控方於庭上申請將兩案合併，指林珍妮擬將承認4項代理人收受利益罪，以及5項串謀代理人收受利益罪，並將就兩案以控方證人身份作供。辯方則表示被告黃美雪及朱霜叶反對合併，其餘兩案被告均沒有反對。

控方另申請先將首案排期作35天中文審訊，若兩案合併後亦於相同日子開審。控方又指，若案件合併後，共有35名證人作供，當中包括林珍妮，以及3名學校代表，其餘證人均為廉署人員。

法官聽罷陳詞後，先將首案排期於2024年11月14日作35天中文審訊，另排期於2023年11月13日聽取兩名黃美雪及朱霜叶反對合併申請之陳詞，以及於2023年12月7日就次案排期作提訊，屆時處理4人答辯。

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記者：梁錦麟