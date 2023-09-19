【你好，我的大夫】加重黑眼圈殘樣演癮君子　 區明妙想挑戰演殺手：想有不同定位和身份

▲ 區明妙於《你好，我的大夫》裡再度晒演技！

有「港版周子瑜」之稱的新紮小花區明妙（MiuMiu）樣子甜美，近年轉走反派路線的她，成功撇甩「妹妹仔」形象，被捧為最有潛質的00後演演！

於劇集《你好，我的大夫》裡，區明妙昨晚（9月18日）正式登場，飾演吸毒少女的她再於劇集大晒演技，年紀輕輕已經幾好戲，區明妙可說後生可畏。

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▲ 區明妙近乎素顏上陣！

刻意營造殘爆樣

昨晚的劇情講述區明妙所演的少女麥寶跟中醫師Edgar（孔德賢飾）因咖啡淋花問題發生爭執，其間麥寶表現任性、亂發脾氣；不過當Edgar得知麥寶是求醫病人，即以醫師身份表達關心，並貼心地為因濫藥而陷失禁窘局的麥寶準備替換衣物，令麥寶大為感動。

為了演得傳神，MiuMiu受訪時坦言刻意素顏及化黑眼圈：「因為個角色係長期吸毒，所以我幾乎冇乜點化妝，有時仲會專登化啲黑眼圈，同埋化白個嘴唇。因為個角色比較早熟同自卑，監製有叫我唔好演得太精靈。」

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想挑戰打女角色

談到劇中與孔德賢有唔少對手戲，MiuMiu笑言：「今次係難得同年齡差唔會太大嘅partner合作，哈哈。」

近年轉戲路的MiuMiu，坦言想作更多嘗試：「類似斜槓族咁，可以有好多唔同嘅定位同身份。」並強調一直沒有停過拍劇：「可能係啲劇未有得播住，大家就覺得我少咗拍戲咁樣。」

依然熱愛拍劇的MiuMiu，更指還有很多角色想嘗試：「好似小丑女嗰啲比較俏皮嘅殺手、打女，同比較型同cool嘅角色！同埋都好想試吓仙俠劇～」

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被睇好成為「00後視后」

自小熱愛演戲的Miumiu從13歲開始接觸戲劇，2016年首次演出劇集《一屋老友記》，飾演滕麗名年輕版獲網民讚有氣質。

其後在多套劇集中飾演主角年輕版，包括《她她她的少女時代》、《解決師》、《使徒行者3》、等，其中在《愛上我的衰神》飾演陳嘉慧年輕版，被虐殺的空洞眼神令觀眾不寒而慄。

去年播映的《法證先鋒V》裡，Miumiu飾演連詩雅細妹，十分搶戲，於第二集的Solo場口展現各種不同情緒，包括扮無辜、奸險仇恨、溫柔慈愛、心痛難過及心有不甘等。

Miumiu獲網民大讚有演技，有人留言：「睇好妙妙將來不久成為千禧出生的視后。」

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港版周子瑜IG派福利

除了熱愛戲劇之外，她曾向音樂方面發展，為家燕媽媽旗下少女組合前Honey Bees成員之一。而ViuTV選秀節目《全民造星3》冠軍黑馬雲浩影及TVB選秀節目《聲夢傳奇》的鍾柔美同樣曾為Honey Bees成員。

「千禧後」的Miumiu於現實中走可愛韓風路線，不時在IG分享日常生活點滴及向粉絲大派福利，大受網民歡迎。擁有一雙水汪大眼、小巧嘴唇配以精緻鵝蛋臉的Miumiu，跟有「亞洲最美臉孔」之稱的韓國人氣組合TWICE成員周子瑜撞樣，故被網民封為「港版周子瑜」。

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