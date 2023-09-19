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【澳門好去處】美獅鋒味搖滾美食節重臨　謝霆鋒領軍結合音樂盛宴

休閒消費 13:59 2023/09/19

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熱門 林作 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

《美獅鋒味搖滾美食節》重臨

澳門美高梅繼2019年與「鋒味」品牌首度合作大型戶外音樂美食盛會《美獅鋒味搖滾美食節》，於今年12月9至10日再度回歸。

屆時，美獅美高梅一樓平台將化身沉浸式的表演舞台，由謝霆鋒、鋒廚團隊以及多名名廚將盡顯廚藝，讓觀眾即場觀賞及享用星級大廚的作品，再配合露天搖滾音樂會，唱響「創意城市美食之都」的魅力。

「美獅鋒味搖滾美食節」匯聚亞洲、內地及香港人氣的歌手及組合，除了謝霆鋒以搖滾歌手身份演出外，內地代表有Tarzan泰山樂隊、劉文君及曹楊、香港則有樂隊Dear Jane、梁漢文和李幸倪、陳蕾及MC張天賦，以及女團XiX作暖場嘉賓，風格各具精彩，用音樂燃點全場氣氛。 

謝霆鋒將大展廚技和歌技。

謝霆鋒亦會繼續擔當星級主廚身份，跟一眾知名廚師與美高梅主廚進行廚藝交流，以創意手法，將高級餐飲概念融入美食節，炮製一系列中西薈萃的美饌佳餚。

而2017年環球美食對決節目《鋒味》廚藝大賽的唯一女廚師及冠軍高丹藝、四強選手楊北川、鋒廚團隊狄倩伊、龍玥心、陳曉樺，以及著名廚師溫有成 （Edward Voon），則將精心製作多款特色美食，泡製結集視覺、聽覺及味覺的盛宴。

另外，美高梅的精英廚師團隊將創造獨具匠心的美饌，包括米芝蓮一星川菜餐廳「蜀道」的楊登全，以及黑珍珠一鑽粵菜餐廳「金殿堂」的徐偉豪，將以高超造詣獻上主打名菜。而一眾主廚如Mario Gil和潘思薈，將聯手演繹法式與泛亞風味； Jefferson Lim 和Joao Costa

Casimiro則呈獻美式與葡萄牙的惹味佳餚，而糕餅大廚Bruno Le Francois 及吳永謀將呈上一系列特色精美甜品。

Info

日期：12月9日至12月10日

時間：5pm – 10pm

地點：美獅美高梅一樓平台（澳門路體育館大馬路）

演出單位：12 月 9 日（謝霆鋒、Dear Jane、李幸倪、Tarzan 泰山樂隊、劉文君、XiX）12 月 10 日（(MC 張天賦、梁漢文、陳蕾、曹楊、劉文君、XiX）

門票：由澳門幣888元起   （9月29日起於美高梅官網公開發售）

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