【小兒青光眼】一雙藍眼背後揭患先天性青光眼　6個月大女嬰右眼視力僅餘5%

▲ 女嬰擁有一雙美麗的「藍眼睛」，其後確診患上先天性青光眼。

父母一旦發現子女的身體出現問題，宜盡早求醫。英國一名女嬰擁有一雙美麗的「藍眼睛」，可是在7個月大時眼睛異常，求診後證實患上先天性青光眼，右眼視力僅餘5%。

據英國《鏡報》報道，來自英國諾丁漢郡（Nottinghamshire）的媽媽Louise Bice，去年10月誕下第3胎，小女兒Aretria出生時有一雙藍色的大眼睛，家人卻沒有這種特徵。父母帶同她外出時，總有陌生人稱讚她的眼睛很漂亮。

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「藍眼BB」接受兩次手術

直至Aretria在6個月大時，她的一隻眼睛突然變成了乳白色，遇上光線即會痛苦地尖叫，父母才驚覺她的眼睛出事。他們立即帶女兒求醫，其後Aretria確診先天性青光眼，今年6月在醫院接受了長達4小時的手術，紓緩眼壓問題。手術後，她一個月內每天滴6次眼藥水，並在臉上貼上防護眼罩一周。不過，後續檢查顯示手術失敗，她於8月接受了第二次手術。

經過兩次手術後，Aretria的右眼視力只剩下百分之五了。Louise指出，醫生說Aretria從出生起就承受著高眼壓，因當她還在子宮裡時，她眼睛裡的液體引流系統沒有正常形成。Louise提醒其他家長注意這些症狀︰

別以為大眼睛很美麗，它們可能是嚴重眼疾的徵兆。

她自責如果早知道這一點，女兒的右眼可能就不會近乎完全失明了。

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嬰兒眼睛過大或患青光眼

養和醫院眼科名譽顧問醫生梁裕龍，過去以奧比斯義務眼科醫生身分受訪，表示嬰兒出生後眼珠恍如「牛眼」般脹大，視力會因眼球變大而變得模糊。梁裕龍醫生形容，「就像有2張皺了的保鮮紙貼在眼前」。先天性青光眼必須靠父母及照顧者細心觀察，盡早發現求診。梁醫生稱，先天性青光眼是罕見眼疾，患者往往在一歲或更早發病，若未及時治理，患者最終失明。

正常初生嬰孩的角膜約直徑9至10毫米，但患者的角膜直徑則比同齡嬰兒較長。先天性青光眼患者因前房角去水位發育不良，引致水積聚在眼球內，因此嬰孩的眼球會像一個被房水逼脹起來。眼球過大亦有機會令上眼皮無法覆蓋整顆眼球。

先天性青光眼3大病徵 ：

經常流眼水

怕光

經常眨眼

梁裕龍醫生指出，本港小兒青光眼患者多出生於有青光眼家族史的家庭，近親繁殖會增加患病風險。先天性青光眼主要以房角切開術醫治，由於患者的眼睛天生沒有「去水口」，故需要做手術去幫助患者的眼睛去水。

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責任編輯︰王明芳