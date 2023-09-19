【台灣旅行】乘捷運跟米芝蓮必比登搵食　$245有找食盡台北小菜

▲ 小酌之家由入廚40多年的老闆黃焜盛主理，他曾為台灣不少名流政要下廚，實力超強。(攝影：馮柏偉)

上月台灣米芝蓮的必比登推介公布，今年入選店家共有139家，包括台北45家、台中31家、台南36家、高雄27家，其中有26家是新上榜。

就在台北，也能乘捷運沿線食通天，如剛入榜的海鮮台菜「小酌之家」、以及名單常客「雙月」、「老山東牛肉麵」等，這次由記者實訪試菜，讓味蕾溫故知新。

不同米芝蓮的星級推介，必比登推介提供「經濟實惠」之選的店家，分布台北、台中、台南與高雄，以約1,000新台幣/約245港元以下的價位，就吃到2至3道具水準的小菜，若是小吃店如小籠包、麵店等為例，價格更為實惠。



其中3間更是今年新上榜，有主打純素料理的「季風」、首間西式甜品餐廳「HUGH dessert dining」，以及用新鮮海鮮炮製台菜的「小酌之家」，各具風味。

若乘捷運的話，龍山寺站有小王煮瓜、源芳刈包、昶鴻麵點、一甲子飲食；台北小巨蛋站則有金賞軒、醉楓園小館等等，大家可拿著捷運地圖探索。

▲ 台灣米芝蓮的必比登推介公布，遊客可按著捷運地圖搵食。(相片來源︰台北捷運)

小酌之家 超美味遺珠台菜

台灣美食家葉怡蘭很久前寫過，小酌之家沒入圍米芝蓮是「遺珠之憾」，今年他們終於首進其必比登之列，記者試過後真心驚艷，純以海鮮的鮮度取勝，完全是大巧不工的台菜典範。

店於1995年開業，惟疫情前才由入廚40年多年的老闆黃焜盛接手，只有5桌的小店很有私房菜feel。招牌作是鮑魚燉烏骨雞湯，嚴選十多種中藥，搭配新鮮活鮑以及烏骨雞溫火熬數小時而成，泛金的湯頭濃郁、溫潤又鮮甜，黃焜盛還準備了小杯的高梁酒，注入後瞬間提味，精膩處讓人激賞。

小酌之家以海鮮馳名，黃焜盛晚上會到基隆的魚市場，採購當天新鮮的海釣魚，採訪當天就有紅嘴斑，肉質細嫩香甜無比，論鮮美度不輸於港式蒸魚。吃剩的魚油，還可煎一碟煎蛋，蛋吃來外酥內潤，也算是「一魚兩食」。

另外也有驚喜的烤軟絲(鮮魷)，以原隻烹調，表面塗以蛋汁，烤烘時將鮮味封鎖之餘，亦有份淡淡的蛋香，爆鮮感念念不忘。值得一提的是，因為地方有限，目前小酌之家的訂桌已至11月中旬，惟5時至7時這時段可彈性迎客，訂位的話可聯絡店家。

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小酌之家

地址：台北市中山區吉林路420號

電話：+886-2-2598 8067

營業時間︰周二至周日5:30pm至9pm、周六、日加開午市時段11:30am至2pm，周一休店

交通︰捷運橙線中山國小站出，徒步約10分鐘可達

雙月食品社 台式養生湯選

港人無湯不歡，但與老火湯相比，台灣的湯頭相對清爽，連續獲得6年台北米芝蓮必比登的名店「雙月食品社」正可一試。餐廳主攻、雞湯、鱸魚湯與滷味等平價健康美食，卻常被誤為「坐月子餐廳」，也成了話題人龍店。

▲ 雙月食品社以足料馳名，雞湯及鱸魚湯上極為「澎湃」，一客190台幣/46港元。(攝影：馮柏偉)

雙月食品社有不同分店，記者最愛正是入圍的一間。雞湯使用最花時又費工的「湯肉分離煮法」，湯底經8小時熬煮，清甜而不油膩，雞腿肉仍保持Ｑ彈，剝皮辣椒微辣，還有香甜的高麗菜，讓人一試難忘。其他必點還有金鮮鱸魚蛤蜊湯，溫潤厚實，豐富膠質秋冬進補也不俗。

▲ 雙月必點的微辣「愛恨椒芝麵」，由芝麻醬與花椒混合而成，一客90台幣/21港元。(攝影：馮柏偉)

雙月食品社（青島東路）

地址︰台北市中正區青島東路6之2號1樓

電話︰+886-2-3393 8953

營業時間︰周一至日 11am至2pm、5pm至8pm

網址︰www.moonmoonfood.com

交通︰捷運藍線善導寺站出，徒步5分鐘可達



老山東牛肉麵 家常好滋味

在逼爆港人的西門町，其實也有間連續5年入選米芝蓮必比登的「老山東牛肉麵」，座落舊式的萬年大樓地庫，低調踏實。

▲ 老山東半筋半肉的家常牛肉麵，牛腱肉大塊，一碗190台幣/46港元。(攝影：馮柏偉)

它開業於1949年，是年逾70年的老店，門口已是師傅在切麵拉麵，勁度十足。

端上的半筋半肉家常麵，湯底色澤深濃，是以牛大骨、八角、花椒等數十種中藥材熬製，牛筋Q彈好咬不韌，牛腱肉大塊而實在，闊麵吸收了湯汁精華，餘韻無窮，在記者嚐過台北的牛肉麵中絕對是上乘之作！

老山東牛肉麵

地址：台北市萬華區西寧南路70號B1之15室

電話：+886-2-2389 1216

營業時間：10:30am至9:30pm

交通︰捷運藍線西門站，徒步約3分鐘可達

杭州小籠湯包 「實惠版鼎泰豐」

台北馳名的小籠包店眾多，今屆入選米芝蓮必比登的，在大安區就有常客「好公道金雞園」及「杭州小籠湯包」，後者也是超過30年的老字號，絕對是鼎泰豐之外的美味推介。

▲ 小籠湯包細皮肉嫩，一客8個170台幣/41港元，價格實惠。(攝影：馮柏偉)

「杭州小籠湯包」由老闆黃氏兄弟師承上海師傅手藝而傳下，招牌小籠湯包細皮肉嫩，咬一口鮮美的肉汁汨汨流出，讓人瞬間KO。他們以「路邊攤的價格，鼎泰豐的實力」作號召，試過後確實力非凡。

另外， 蟹黃湯包(8個260台幣/63港元)、蒸蛤蜊絲瓜(190台幣/46港元)等也是人氣之選，尤其是三鮮鍋貼，內餡用的是豬後腿肉、蝦子和韭黃調製而成，飽滿而份量十足，皮夠酥香，趁熱吃很讚！

▲ 豬肉韭菜水餃也是必點之選，一客15個135台幣/32港元。(攝影：馮柏偉)

杭州小籠湯包

地址︰台北大安區杭州南路二段17及19號

電話︰+886-2-2393 1757

營業時間︰11am-2:30pm、4:30pm至9pm

交通︰捷運紅線東門站，徒步約7分鐘可達

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旅遊 Info

簽證：港澳人士入境前必須先申請入台證，可透過內政部移民署於網上申辦

機票：乘搭長榮航空，9月份由香港往返台北航班由$1,940起

貨幣：1港元兌4新台幣

鳴謝︰台北旅遊網

記者：馮柏偉