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【再被追債】涉抵押物業借貸2,740萬　凱施餅店老闆等被入稟追款兼收樓

社會 14:48 2023/09/19

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凱施餅店老闆等人遭入稟追款及收樓。（資料圖片）

擁有多間分店的凱施餅店，其老闆蕭偉堅及妻子元雪全等共4人，日前再遭財務公司入稟高等法院，指他們分別抵押物業借貸共涉2,740萬，財務公司要求夫婦等共4名抵押人歸還欠款，並須將兩個抵押物業及1個車位交吉。

原告 Easy Dollars Limited，答辯人蕭偉堅；另一原告易按揭有限公司，4名答辯人為吳蟾、元雪全、蕭霆峰及蕭偉堅。

入稟狀指，蕭於2022年9月27日，以位於牛頭角定業行仁寧大廈一物業作為抵押，蕭作為抵押人，原告Easy Dollars Limited提供信貨便利 不超過500萬元 。另案4名答辯人作為抵押人，分別於2021年2月2日簽訂按揭契約，將九龍喇沙利道碧華花園一物業及車位按予原告易按揭有限公司，並由原告提供信貸便利不超過2,240萬元。

兩名原告現分別入稟向答辯人追討欠款，並要求將兩個抵押物業及1個車位交吉，兼須支付利息及訟費。

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記者：林育慧

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