【2元乘車優惠】工會赴私隱專員公署申訴　批九巴新安排涉侵犯員工私隱

▲ 汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會與郭偉强議員辦事處代表於今天赴私隱專員公署申訴。(汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會fb圖片)

TOPick上周二引述消息揭九巴利用「樂悠咭」，將原由九巴承擔的員工福利開支，轉嫁予公帑埋單，新措施要求要求年滿60歲或以上、憑「退休卡」免費搭巴士的員工家屬及退休員工，改用樂悠咭搭車，涉逾2,000人、每年涉至少500萬開支。汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會與工聯會立法會議員郭偉强辦事處代表今日赴私隱專員公署申訴，批九巴新安排涉嫌侵犯員工私隱。

汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會指，根據早前九巴公司發出的通告顯示，受惠人士現時所使用免費乘車證，在年滿60歲後，都必須申領樂悠咭及授權公司查閱和使用相關資料，才可保留乘車福利。汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會強烈反對新安排，指因為申請「樂悠咭」是每一位年滿60歲人士的個人意願，「既然過往安排對受惠人行之有效，為何要多此一舉及收集過多的員工個人資料。」

工會促重新使用舊機制



針對九巴公司的新安排，汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會稱，不少受惠人士認為新安排，屬過度收集受惠人士的個人資料，故工會及受惠人除了早前向九巴公司提出抗議外，今日亦向私隱專員公署作出申訴，並期望九巴公司可因應工會的立場及不少受惠人士憂慮，重新使用過往一直沿用及行之有效的舊機制。

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責任編輯：區綽彥