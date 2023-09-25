  • 17°C
香港時間 : 20231225日 (週一) 15:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家福會首創網上自學調解課程 一小時速成 教你學調解處理家庭衝突

特約 00:00 2023/09/25

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

同一屋簷下，家長和子女無可避免會有爭拗。香港家庭福利會（家福會）於2022年9月開展「賽馬會調解家庭同．理．傾計劃」，並在最近推出全港首個網上自學調解平台，讓家長和子女隨時隨地、輕鬆學習調解，處理家庭衝突。參與課程的林震昇及媽媽Emily均表示：「調解知識能確實應用到日常生活中，也讓我們覺察自己的情緒及需要，一家人相處更融洽。」

小朋友更有同理心 情理兼備處理家庭關係

11歲的震昇就讀小學五年級，媽媽Emily坦言，兒子富正義感，也會堅持己見，據理力爭。有次震昇看見一位頑皮的青年插隊，他二話不說便上前直斥其非。參加調解課程後，Emily表示震昇做事前會「停一停、諗一諗」，並懂得如何控制情緒：「震昇平時會和我一起等妹妹完成課外活動才離開學校，妹妹遲了放學時，他總是等五分鐘便沒耐性並對我嚷著：『很熱啊！』現在，當我和妹妹等震昇放學，遇到同樣情況時，震昇會向我和妹妹解釋老師需要多點時間講授，並擔心我們等得太久會很熱。震昇懂得運用同理心體恤別人的需要。」

Emily表示，震昇在學習調解知識及技巧後，待人處事更情理兼備。

震昇和Emily都認為網上課程內容非常實用，能促進家庭和睦。

小朋友為衝突尋解決方法 媽媽減少動怒

Emily形容，震昇在課程中學懂為衝突尋找解決方法，與妹妹的爭執也相應減少了。震昇解釋，現在和妹妹互相作弄或爭玩具時，他都另有策略：「我會拿她的其他玩具玩，這樣她就會和我交換手中的玩具，我們也就可以避免爭執了。」Emily表示，這的確減輕了她的壓力！她發現兒子的進步之餘，亦令她更了解兒子的想法及需要，減少向他動怒。「過去他會堅持己見，現在我們都會在幽默說笑，溫和地控制對話氣氛，然後解決問題。」Emily說。

震昇表示，調解技巧不但有助他與家人和洽相處，亦能應用在學校。作為風紀，他需要處理低年級同學的爭執，他會嘗試運用調解的技巧去處理：「有次一位同學借了別人的魔術繩後不願歸還，我便協助兩位同學達成解決方案：借了別人的魔術繩的同學，願意多玩魔術繩一分鐘便還給物主。」震昇成功地促成了雙贏局面，兩位同學也能維持友好關係。

專業內容貼地實用 調解家庭優先參加親子活動

網上自學調解平台由專業社工及調解員設計，讓家長與3至16歲的兒童及青少年，在網上輕鬆完成一小時調解速成班，掌握基本的調解知識及技巧。家福會高級經理（青少年服務）及認可家事調解員梁頴紅指出，平台課程主要透過生動講解、專家分享、互動遊戲、影片範例及小測驗等方式教授不同的調解知識和技巧，務求讓家長及子女能有效率地掌握最實用的資訊。

震昇曾參與「賽馬會調解家庭同．理．傾計劃」的朋輩調解訓練，他表示，實體和網上課程各有好處，前者可以向社工及導師即時發問，後者則可以不斷重溫課程內容和重點。Emily亦大讚課程內容充實又貼地，能夠幫助她在日常生活中學以致用。

家福會高級經理（青少年服務）及認可家事調解員梁頴紅指出，平台課程務求讓家長及子女有效率地掌握最實用的調解知識及技巧。

家長及小朋友完成網上課程後，就能獲得證書。

家長及子女分別完成課程後，不但能獲頒證書，亦可以獲得積分換取紀念品。登記成為「調解家庭」後，更可優先參與實體親子活動，實屬一舉兩得。家福會在11月初，將會舉辦親子爬山車工作坊，讓家長和小朋友親手合作拼砌玩具，讓家長和子女增進親子感情。

STEM親子爬山車工作坊
日期：11月4日（星期六）
時間：下午2時至4時
地點：九龍旺角奶路臣街38號麥花臣匯3樓香港遊樂場協會﹣優才發展及交流中心禮堂
對象：平台家長會員（調解家庭優先）
報名方法：前往「網上自學調解平台」
連結： https://cutt.ly/tphkfws
費用：全免

震昇大讚網上課程可以讓他重溫課程內容和重點。

家長及小朋友完成課程後可以獲得積分換取紀念品。

家福會在11月4日舉辦親子爬山車工作坊。

(特約)

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月25日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月25日 時間12:05）
【聖誕交通】平安夜聖誕日交通安排一覽　尖沙咀西九開始封路及交通改道
【聖誕交通】平安夜聖誕日交通安排一覽　尖沙咀西九開始封路及交通改道