家福會首創網上自學調解課程 一小時速成 教你學調解處理家庭衝突

同一屋簷下，家長和子女無可避免會有爭拗。香港家庭福利會（家福會）於2022年9月開展「賽馬會調解家庭同．理．傾計劃」，並在最近推出全港首個網上自學調解平台，讓家長和子女隨時隨地、輕鬆學習調解，處理家庭衝突。參與課程的林震昇及媽媽Emily均表示：「調解知識能確實應用到日常生活中，也讓我們覺察自己的情緒及需要，一家人相處更融洽。」

小朋友更有同理心 情理兼備處理家庭關係

11歲的震昇就讀小學五年級，媽媽Emily坦言，兒子富正義感，也會堅持己見，據理力爭。有次震昇看見一位頑皮的青年插隊，他二話不說便上前直斥其非。參加調解課程後，Emily表示震昇做事前會「停一停、諗一諗」，並懂得如何控制情緒：「震昇平時會和我一起等妹妹完成課外活動才離開學校，妹妹遲了放學時，他總是等五分鐘便沒耐性並對我嚷著：『很熱啊！』現在，當我和妹妹等震昇放學，遇到同樣情況時，震昇會向我和妹妹解釋老師需要多點時間講授，並擔心我們等得太久會很熱。震昇懂得運用同理心體恤別人的需要。」

▲ Emily表示，震昇在學習調解知識及技巧後，待人處事更情理兼備。

▲ 震昇和Emily都認為網上課程內容非常實用，能促進家庭和睦。

小朋友為衝突尋解決方法 媽媽減少動怒

Emily形容，震昇在課程中學懂為衝突尋找解決方法，與妹妹的爭執也相應減少了。震昇解釋，現在和妹妹互相作弄或爭玩具時，他都另有策略：「我會拿她的其他玩具玩，這樣她就會和我交換手中的玩具，我們也就可以避免爭執了。」Emily表示，這的確減輕了她的壓力！她發現兒子的進步之餘，亦令她更了解兒子的想法及需要，減少向他動怒。「過去他會堅持己見，現在我們都會在幽默說笑，溫和地控制對話氣氛，然後解決問題。」Emily說。

震昇表示，調解技巧不但有助他與家人和洽相處，亦能應用在學校。作為風紀，他需要處理低年級同學的爭執，他會嘗試運用調解的技巧去處理：「有次一位同學借了別人的魔術繩後不願歸還，我便協助兩位同學達成解決方案：借了別人的魔術繩的同學，願意多玩魔術繩一分鐘便還給物主。」震昇成功地促成了雙贏局面，兩位同學也能維持友好關係。

專業內容貼地實用 調解家庭優先參加親子活動

網上自學調解平台由專業社工及調解員設計，讓家長與3至16歲的兒童及青少年，在網上輕鬆完成一小時調解速成班，掌握基本的調解知識及技巧。家福會高級經理（青少年服務）及認可家事調解員梁頴紅指出，平台課程主要透過生動講解、專家分享、互動遊戲、影片範例及小測驗等方式教授不同的調解知識和技巧，務求讓家長及子女能有效率地掌握最實用的資訊。

震昇曾參與「賽馬會調解家庭同．理．傾計劃」的朋輩調解訓練，他表示，實體和網上課程各有好處，前者可以向社工及導師即時發問，後者則可以不斷重溫課程內容和重點。Emily亦大讚課程內容充實又貼地，能夠幫助她在日常生活中學以致用。

▲ 家福會高級經理（青少年服務）及認可家事調解員梁頴紅指出，平台課程務求讓家長及子女有效率地掌握最實用的調解知識及技巧。

▲ 家長及小朋友完成網上課程後，就能獲得證書。

家長及子女分別完成課程後，不但能獲頒證書，亦可以獲得積分換取紀念品。登記成為「調解家庭」後，更可優先參與實體親子活動，實屬一舉兩得。家福會在11月初，將會舉辦親子爬山車工作坊，讓家長和小朋友親手合作拼砌玩具，讓家長和子女增進親子感情。

STEM親子爬山車工作坊

日期：11月4日（星期六）

時間：下午2時至4時

地點：九龍旺角奶路臣街38號麥花臣匯3樓香港遊樂場協會﹣優才發展及交流中心禮堂

對象：平台家長會員（調解家庭優先）

報名方法：前往「網上自學調解平台」

連結： https://cutt.ly/tphkfws

費用：全免

▲ 震昇大讚網上課程可以讓他重溫課程內容和重點。

▲ 家長及小朋友完成課程後可以獲得積分換取紀念品。

▲ 家福會在11月4日舉辦親子爬山車工作坊。

(特約)