  • 31°C
香港時間 : 2023919日 (週二) 17:53
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【失業率】本港最新失業率2.8%維持不變　孫玉菡料旅遊及消費復蘇對勞工市場有支持

社會 16:32 2023/09/19

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

（陳靜儀攝）

政府統計處公布最新失業率為2.8%，較上月公布數字維持不變。就業不足率則由上月的1.1%，下跌至最新的的1%。

與上月比較，各行業最新失業率（不經季節性調整）變動不一，但幅度普遍不大。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業。

總就業人數由上月的370.8萬人，上升至最新的371.4萬人，增加約6,500人。同期的總勞動人口亦由381.9萬人，上升至382.6萬人，增加約6,900人。
 
最新失業人數（不經季節性調整）為11.2萬人，與上月的11.1萬人大致相若。同期的就業不足人數則由4萬人下跌至3.8萬人，減少約1,600人。

勞工及福利局局長孫玉菡分析指，失業率普遍維持在低水平，雖然與上一個三個月期間比較變動不一。零售、住宿及膳食服務業合計的失業率維持在3.7%不變。當中，餐飲服務活動業的失業率下跌0.2個百分點至4.1%，零售業的失業率微升0.1個百分點至3.4%。一些其他行業的失業率下跌，尤其是建造業、運輸業和保險業。

展望將來，孫玉菡表示，訪港旅遊業和本地消費的持續復蘇應在未來數月繼續支持勞工市場。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【勞動市場】民建聯發佈民調結果 逾4成人對未來1年薪酬福利上漲沒信心
17:17 2023/08/14
【勞動市場】民建聯發佈民調結果 逾4成人對未來1年薪酬福利上漲沒信心
【輸入外勞】更新版補充勞工計劃無名額限制　顏汶羽︰勞顧會和政府會把關
16:38 2023/08/28
【輸入外勞】更新版補充勞工計劃無名額限制　顏汶羽︰勞顧會和政府會把關
【中國經濟】前世銀副行長林毅夫出席城大講座　寄語中央政府推出政策支持投資
17:14 2023/09/13
【中國經濟】前世銀副行長林毅夫出席城大講座　寄語中央政府推出政策支持投資

你可能感興趣

【勞動市場】民建聯發佈民調結果 逾4成人對未來1年薪酬福利上漲沒信心
17:17 2023/08/14
【勞動市場】民建聯發佈民調結果 逾4成人對未來1年薪酬福利上漲沒信心
【輸入外勞】更新版補充勞工計劃無名額限制　顏汶羽︰勞顧會和政府會把關
16:38 2023/08/28
【輸入外勞】更新版補充勞工計劃無名額限制　顏汶羽︰勞顧會和政府會把關
【中國經濟】前世銀副行長林毅夫出席城大講座　寄語中央政府推出政策支持投資
17:14 2023/09/13
【中國經濟】前世銀副行長林毅夫出席城大講座　寄語中央政府推出政策支持投資
失業率 失業

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【養兒防老】昔日身家逾百億 前首富入住養老院度晚年：不想給子女添麻煩
17:25 2023/09/18
【養兒防老】昔日身家逾百億 前首富入住養老院度晚年：不想給子女添麻煩
【醫療事故】男子打局部麻醉躺手術枱遭遺忘　執刀醫生竟若無其事放工回家
17:06 2023/09/16
【醫療事故】男子打局部麻醉躺手術枱遭遺忘　執刀醫生竟若無其事放工回家
【網絡熱話】北河街街市驚見巨型黃立䱽售價$400起 專家：價錢屬偏貴
13:30 2023/09/18
【網絡熱話】北河街街市驚見巨型黃立䱽售價$400起 專家：價錢屬偏貴