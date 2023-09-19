【失業率】本港最新失業率2.8%維持不變　孫玉菡料旅遊及消費復蘇對勞工市場有支持

▲ （陳靜儀攝）

政府統計處公布最新失業率為2.8%，較上月公布數字維持不變。就業不足率則由上月的1.1%，下跌至最新的的1%。

與上月比較，各行業最新失業率（不經季節性調整）變動不一，但幅度普遍不大。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業。

總就業人數由上月的370.8萬人，上升至最新的371.4萬人，增加約6,500人。同期的總勞動人口亦由381.9萬人，上升至382.6萬人，增加約6,900人。



最新失業人數（不經季節性調整）為11.2萬人，與上月的11.1萬人大致相若。同期的就業不足人數則由4萬人下跌至3.8萬人，減少約1,600人。

勞工及福利局局長孫玉菡分析指，失業率普遍維持在低水平，雖然與上一個三個月期間比較變動不一。零售、住宿及膳食服務業合計的失業率維持在3.7%不變。當中，餐飲服務活動業的失業率下跌0.2個百分點至4.1%，零售業的失業率微升0.1個百分點至3.4%。一些其他行業的失業率下跌，尤其是建造業、運輸業和保險業。

展望將來，孫玉菡表示，訪港旅遊業和本地消費的持續復蘇應在未來數月繼續支持勞工市場。

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責任編輯：陳梓蔚