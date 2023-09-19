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【KO失眠】19歲港男1個原因致盜汗失眠長達2年　中醫教按摩6個穴位安神助眠

保健美顏 18:15 2023/09/19

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19歲港男1個原因致盜汗失眠長達2年，中醫教按摩6個穴位安神助眠。

長期失眠會嚴重影響精神，務必重視問題。一名19歲男子就受失眠困擾長達2年，求助中醫後發現了問題源頭，徹底解決失眠。中醫師亦教大家6個穴位按摩法，改善失眠。

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活得健康啲

註冊中醫師陳洁麗向TOPick分享個案，表示有一名19歲男患者2年來飽受失眠困擾，具體表現為難入睡、易醒、多汗盜汗、口乾多飲；胃口好，大小便正常，舌瘦紅苔白，脈弦細。醫師再詳細問診得知，原來這名年輕患者非常好運動，但不注意運動強度，導致出汗過多。

「汗為心之液」，汗出過多必耗傷心血。血屬陰，陰虛則陽亢，陽熱繞動心神，心神不寧所以難以入睡。

最後，患者經過半個月中藥治療，效果顯著。入睡快之餘還睡得沉，可以一覺到天亮；白天出汗減少，夜晚盜汗消退。醫師亦藉此病例提醒大家，適當運動可強健身體預防失眠，但一定要注意節制，避免出汗太多，物極必反。

失眠表現

陳醫師解釋，「失眠」即中醫稱之為「不寐」，病情輕微的表現是入睡困難，亦最常見；上床1小時或以上無法入睡，或睡眠時間較短，或時睡時醒，或入睡但易醒，醒後難以複睡。至於嚴重的失眠，則是整夜不眠，通常伴有頭痛、記憶力減退。

另外，失眠的表現也反映患者體質。患者雖能入睡，但睡間易醒，醒後不易再睡者，多為心脾兩虛；心煩失眠，不易入睡，又有心悸，口舌潰爛，夜半口乾者，多為陰虛火旺；入睡後易於驚醒，平時善驚，易怒，常嘆息者，多為心虛膽怯或血虛肝旺等。

最後，由於失眠是屬於心神方面的疾患，因此消除顧慮及緊張情緒，保持精神舒暢特別重要。陳醫師建議，因情緒不佳或緊張造成的失眠，睡前的飲食應清淡一點，不要過飽；忌濃茶，咖啡等刺激飲品。或者，睡前可以聽一下輕音樂、平時多做有氧運動，勞逸結合，有助提升睡眠質量。

6個穴位解決失眠困擾

陳醫師教大家可以按摩6個穴位，包括內關、神門、申脈、照海、太衝、三陰交，能幫助安神助眠。

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責任編輯：張沛

撰文 : 陳洁麗 註冊中醫師

欄名 : 健康專家專欄

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