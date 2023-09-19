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【免費快活谷】跑馬地馬場星期三起免入場費　周三首場賽事7:15開跑

社會 15:49 2023/09/19

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熱門 林作 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

（馬會圖片）

馬會宣布，由9月20日起至12月，逢星期三晚市民及遊客可免費進入跑馬地馬場公眾席觀賞夜馬賽事，並享受「快活星期三」(Happy Wednesday)的各項精彩活動。

每逢星期三夜馬，馬會稱跑馬地馬場均熱鬧非常，廣大市民可透過馬場賽道旁提供的馬場娛樂及美饌，一邊感受賽道上緊張刺激的賽馬運動，一邊在「啤酒園」欣賞一系列主題表演及盡享美食車推出的特色美食，感受獨一無二。

9月份的「快活星期三」(Happy Wednesday)以嘉年華為主題，而本周三晚上跑馬地馬場安排精彩雜技表演，入場人士亦可與雜技演員互動，同時沉醉於On Point樂隊帶來的歡樂節奏中。當晚將會舉行八場精彩賽事，跑馬地馬場於下午5時15分開放入場，首場賽事於下午7時15分開跑。

入場及投注人士必須年滿18歲。

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責任編輯：吳卓峰

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