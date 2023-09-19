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【盜竊潛逃】蔡天鳳前夫涉盜竊案11月中再訊　以待辯方提供法律意見

社會 15:49 2023/09/19

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(資料圖片)

大埔龍尾村碎屍案死者蔡天鳳前夫鄺港智，涉於2013年至2015年間在酒店等地方偷取7名事主金鏈等財物。鄺早前否認盜竊罪後棄保潛逃，早前再度被捕，今（19日）於區域法院再提訊。代表律師指，被告曾聯絡資深大律師處理本案，並與控方作其他商討，故此申請押後案件再作了解，並須向被告提供法律意見。法官將案件押後至11月14日再訊，其間被告繼續還押。

被告鄺港智（28歲，無業），代表律師今於庭上表示接手本案前，被告曾聯絡資深大律師處理本案，並與控方作其他商討，故此申請押後案件以作了解，並須向被告提供法律意見。控方不反對押後，被告未有保釋申請，法官將案件押後至11月14日再訊，其間被告繼續還押。

被告現被控6項盜竊罪，以及1項不依期歸押罪。控罪指，被告於2013年6月14日至2015年1月14日期間，分別於紅磡都會海逸酒店等地偷竊35條項鏈、31條手鏈、逾13條金條、102顆金粒、6個吊墜，以及一些裝飾品，而上述物品屬於6名事主；被告另被控於2015年10月26日，沒有按照法庭指定歸押。

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記者：梁錦麟

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