【CBD產品】警方瓦解大麻及CBD產品集團　拘捕15人檢獲260萬毒品

▲ (曾秋文攝)

警方毒品調查科展開代號「寒沙」行動，過去兩日瓦解一個販運大麻及CBD產品的集團，搗破4個毒品儲存倉庫，拘捕15人，扣查4輛的士及一輛私家車，檢獲大麻及相關毒品總值260萬元。行動中檢獲的毒品包括大麻花、大批大麻朱古力、大麻精油、大麻煙油、大麻糖、867克大麻精和250克迷幻蘑菇。

毒販利用社交通訊軟件平台Telegram開設群組公然招攬會員，專門介紹和售賣大麻及CBD頻道出售毒品。集團再用一條龍形式經營，當收到訂單後再包裝毒品，然後由骨幹成員乘坐指定的士派貨，警方行動中拘捕3名的士司機與案有關，調查後相信該Telegram群組人數多達千人，警方表示行動仍然繼續，不排除稍後有更多人被捕，其中七名被捕人士將會明日（20日）在沙田及西九龍裁判法院提堂。

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記者：曾秋文