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【貧窮狀況】今年首季香港貧窮率達2成　疫情前後貧富差距擴大至57.7倍

社會 16:00 2023/09/19

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樂施會發表《香港貧窮狀況報告2023：疫後復常下的兩極化復原》。（樂施會提供）

樂施會今日（19日）發表《香港貧窮狀況報告2023：疫後復常下的兩極化復原》，發現今年第一季度的香港整體貧窮率達20%，逾136萬人處於貧窮狀態；疫情前後的貧富差距由34.3倍（2019年）進一步擴大至57.7倍（2023年第一季），反映疫後高收入家庭較能受惠於經濟復甦，而低收入家庭不單未能受惠，更要面臨新的挑戰。

樂施會以政府統計處2019至2022年及今年第一季數據，分析按十等分組別劃分的住戶每月收入中位數。在今年第一季，最貧窮一成住戶的家庭月入中位數僅2,300元，較疫情發生前大跌超過三分一。相反，最富裕的一成住戶家庭月入中位數達132,600元，較2019年上升逾一成。貧富差距由2019年的34.3倍進一步擴大至57.7倍。

調查亦發現，今年第一季度的香港整體貧窮率達20%，即逾136萬人處於貧窮狀態。而在職貧窮問題在疫後仍然存在，今年第一季有近21萬人即使有工作都依然貧窮。按行業分析，在職貧窮比例最高的為「零售、住宿和餐飲服務」，每10位便有1位為在職貧窮。

此外，今年第一季的失業率為3.1%（114,800人），當中超過四成人處於貧窮狀態；六成貧窮失業人士指被公司遣散或解僱，反映基層工友在疫後仍處於就業不穩的狀況。逾57%貧窮失業人口失業達兩個月或以上，更有31%失業半年或以上。

樂施會認為，香港在疫後復甦的同時，也面臨社會結構轉變，特別是人口老化、家庭規模進一步縮小，以及低技術崗位在勞動市場中的轉變，而這些因素都令香港的貧窮現象變得更加複雜。樂施會提出多項建議，包括政府應每年調整最低工資、推廣生活工資、支援劏房家庭、加強幼兒託管服務等。

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記者：黃穎津

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